Hindu об уроках Афганистана: США увязли в этой стране, как Британия и СССР

Горный ландшафт и племенная структура всегда делали Афганистан неприступным для захватчиков. Как пишет The Hindu, эту страну в прошлом не смогли покорить ни Британская Империя, ни СССР, а сегодня и США начинают понимать, что эту войну они также безнадёжно проиграли.

Исторически Афганистан был непростым местом для захватчиков из-за сложной племенной системы и горного ландшафта. Как пишет The Hindu, это классический пример страны, геополитическую судьбу которой определяет география. Британская империя отправила войска в Афганистан в 1839 году в рамках «Большой Игры». Она боялась, что Россия захватит Афганистан и окажется на границе с Индией — «жемчужиной британской короны». Упреждая такое развитие событий, они захватили Кабул, свергли афганского эмира Доста Мухаммеда-хана и заменили его на своего ставленника Шуджу-Шаха Дуррани. Когда на волне ожесточенного сопротивления племён, большая часть которых была из лагеря сына Доста Мухаммеда Акбара-хана, их позиции пошатнулись, британцы решили уйти, но при отступлении почти всех убили, и Дост Мухаммед вернулся вновь захватить Кабул.

Советский Союз допустил ту же ошибку. Он послал войска в Афганистан после внутреннего переворота в стране. Советская власть опасалась Хафизуллы Амина, который захватил власть после убийства Нура Мохаммада Тараки — лидера коммунистического переворота 1978 года. В декабре 1979 Леонид Брежнев направил войска в Афганистан. Советские люди устроили новый переворот, убили Амина и сделали президентом лояльного Москве Бабрака Кармаля. После поражения во Вьетнамской войне и потерь от Исламской революции 1979 года американцы увидели во вторжении в Афганистан хорошую возможность. Они начали поддерживать моджахедов — племенных воинов, которые боролись как с коммунистическим режимом, так и с его советскими покровителями. Их также поддерживали Пакистан и Саудовская Аравия, которых беспокоила коммунистическая экспансия в мусульманский мир. Спустя десять лет советские власти осознали, что позиции их войск пошатнулись и отступили.

Когда в 2001 году США решили атаковать режим талибов в Афганистане, президент Джордж Буш заявил, что они не прекратят «войну с террором», «пока не найдут, не остановят и не победят каждую глобальную террористическую группу». Однако эта задача оказалась не из лёгких. США быстро свергли талибов, и Афганистан в конечном итоге получил выборное правительство, во главе которого стоял президент Хамид Карзай. Но после 17 лет борьбы война никуда не ушла. С 2009 года, когда ООН начала документировать случаи гибели на войне, в конфликте погибло около 20 тысяч афганских мирных жителей, еще 50 тысяч были ранены. С начала войны США потратили около $877 млрд на войну и потеряли по меньшей мере две тысячи военных.

В итоге «Талибан»*, отступивший в 2001 году, возвращается. По некоторым оценкам, он контролирует около половины Афганистана, большая часть которого — горные районы. На востоке хорошо укрепилась ячейка «Исламского государства»**, которое за последние месяцы провело несколько атак на почве веры, убив сотни хазарских шиитов. Правительство погрязло в неискоренимой коррупции, за пределами Кабула власть принадлежит местным правителям.

Дональд Трамп не раз ясно давал понять, что хочет вернуть американские войска домой, однако в 2017 году он решил отправить в Афганистан больше военных для активизации борьбы с талибами. С тех пор США провели в Афганистане масштабные воздушные операции, но не смогли остановить «Талибан». Организация по-прежнему контролирует сельские районы страны и может проводить атаки по всей её территории. Только с 2014 года Афганистан потерял в сражениях около 45 тысяч солдат. На фоне растущих потерь и неспособности найти выход из тупика в конфликте американцы, как и Британская империя в XIX веке, и Советский Союз в XX веке, кажется, осознали, что и они уже не контролируют первую крупную войну XXI века.

Сегодня вопрос состоит в том, что же делать дальше. «Талибан» заявил, что не будет говорить с афганским правительством, так как не признает его легитимность. Американцы приняли эту позицию и провели переговоры с повстанцами, которые выступали с позиции силы. США также в целом согласились с главным требованием талибов — вывести войска из Афганистана без какого-либо четкого соглашения о будущей роли «Талибана».

«Видно, как отчаянно США стремятся покинуть Афганистан — войну, которую они безнадёжно проиграли. Они будут уходить по большей части на условиях «Талибана». Но было бы наивно полагать, что талибы 17 лет вели войну только ради соглашения с американцами. Они боролись за власть, которую потеряли с приходом американских войск в 2001 году. И абсолютно точно можно сказать, что как только американцы уйдут, талибы так или иначе бросят вызов Кабулу», — заключает автор материала.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



