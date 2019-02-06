CNN: афганские переговоры — шанс для России укрепить влияние в Центральной Азии

Хотя переговоры влиятельных афганских политиков в Москве на данном этапе вряд ли приведут к каким-либо ощутимым результатам, подобные усилия направлены, прежде всего, на укрепление российского влияния на мировой арене, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент Мэтью Чанс, Россия всегда стремится «заполнить вакуум», который образуется, когда США уходят из какого-либо региона.

Президент Афганистана настаивает на том, что мирное соглашение между США и «Талибаном»* не может быть окончательно достигнуто без участия его правительства, которое должно сказать в этом вопросе решающее слово. На данный момент правительство Ашрафа Гани выключено из переговоров с представителями «Талибана» и США, которые призваны положить конец 17-летнему конфликту. Подобное заявление он сделал на фоне мирных переговоров в Москве с участием афганской оппозиции и «Талибана». Корреспондент CNN Мэтью Чанс выходит с нами на связь из Москвы, чтобы рассказать об этом детально. Что же вы ожидаете от сегодняшних переговоров?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Думаю, что на этой стадии у этих переговоров не будет никаких серьёзных последствий. Тем не менее всё это имеет отношение к процессу, в который русские были вовлечены на протяжении последних двух месяцев, так как они пытаются, как мне кажется, повлиять на ситуацию в Афганистане на фоне попыток США вывести свои войска из этого региона. В российскую столицу прибыли члены афганской оппозиции и влиятельные политические фигуры. Они встретились в отеле, который принадлежит администрации президента — то есть, по сути, Кремлю.





Сам Кремль официально в организации переговоров участия не принимает, однако подтекст таков, что именно Министерство иностранных дел и Кремль свели этих людей вместе затем, чтобы попытаться проложить дорогу к миру с этими влиятельными фигурами, включая талибов.

Дело, как мне кажется, здесь в том, что Россия пытается вернуть себе роль международного влиятельного игрока в этом регионе. У неё для этого есть несколько мотивов. Прежде всего, Москву по-настоящему беспокоит национальная безопасность в Центральной Азии и, особенно, в Афганистане, так как эта страна — один из главных источников нелегальных наркотиков, которые поступают в Россию. У России с ними большие проблемы, поэтому она хочет обуздать и ограничить этот поток насколько это возможно.





Повторюсь, Россия почуяла, что с уходом США из этого региона она может занять их место и увеличить свою роль на международной арене. Мы видели это и на других театрах — особенно на Украине и в Сирии, где Россия постаралась заполнить вакуум в областях, где она почувствовала, что США уходят. Теперь мы это видим и в Афганистане: Россия собрала афганских политиков, за исключением, разумеется, президента, который заявил, что сожалеет, что московские переговоры, призванные оказать влияние на ситуацию в регионе, всё-таки состоялись, Макс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.