Washigton Post: переговоры с «Талибаном» напомнили экс-послу США о поражении во Вьетнаме

Соединённые Штаты в настоящее время ведут переговоры с «Талибаном»*, пишет в своей статье для The Washington Post экс-посол США в Афганистане Райан Крокер.

В понедельник было объявлено о достижении рамочного соглашения, призывающего к перемирию, которое может вылиться в полный вывод американских войск из Афганистана. «Талибан» при этом обязуется не принимать у себя террористические организации, которые могут угрожать безопасности США.

Другими словами, «Талибан» обещает, что повторения терактов 11 сентября 2001 года не будет.

Это рамочное соглашение, как отмечает автор, было достигнуто без участия афганского правительства. Организация «Талибан» продолжает заявлять, что она отказывается вести переговоры с правительством, поскольку считает его «нелегитимной марионеткой американской оккупации».

«Согласившись с этим требованием «Талибана», мы своими руками лишаем легитимности правительство, о поддержке которого заявляем», — указывает Крокер.

По его словам, нынешний переговорный процесс, к несчастью, напоминает Парижское мирное соглашение времён войны во Вьетнаме.

«Тогда, как и сейчас, было ясно, что, садясь за стол переговоров, мы сдаёмся: мы просто обсуждали условия нашей капитуляции», — подчёркивает бывший посол.

«Талибан», уверен автор, возьмёт на себя ряд обязательств, зная, что когда американцы уйдут, а группировка вернётся, у США не будет никаких способов заставить талибов эти обязательства выполнять.

Райан Крокер считает, что так происходить не должно. Соединённые Штаты могут объявить о том, что переговоры не пойдут дальше рамочного соглашения, если афганское правительство не будет полноценно включено в переговорный процесс. Американская сторона, по словам автора, может также заявить о том, что её военные останутся в Афганистане до тех пор, пока нынешнее правительство этого хочет, поскольку своим пребыванием в стране они будут отстаивать не только интересы национальной безопасности США, но и ключевые ценности, например права афганских женщин.

«Президент Барак Обама доказал в Ираке, что США не могут завершить войну выводом своих сил — боевое пространство просто достаётся нашим противникам. В Афганистане у президента Трампа есть выбор. Он может последовать примеру Обамы и оставить страну «Талибану» или может ясно дать понять, что у Соединённых Штатов есть интересы, ценности и союзники и что они будут всё это отстаивать», — подытоживает свою статью для The Washington Post экс-посол США в Афганистане Райан Крокер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.