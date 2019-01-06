Stratfor: несмотря на разногласия, никто из соседей Афганистана не обрадуется уходу США

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Die Welt: дружба Макрона и Меркель дала трещину — не без помощи России Die Welt
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В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва
Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
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В Афганистане при взрыве у базы спецслужб погибли 18 человек
В Майданшахре к юго-западу от Кабула при взрыве заминированного автомобиля талибов у базы спецслужб Афганистана погибли 18 человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник.
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В Госдуме оценили идею пересмотра продолжительности новогодних каникул
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал в беседе с RT предложение главы Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского о том, что работодателям могут предоставить право самостоятельно принимать решение о длительности новогодних каникул.
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Нойнер рассказала, борьба с кем из российских биатлонисток ей запомнилась больше всего
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер рассказала, борьба с кем из российских спортсменок ей запомнилась больше всего.
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На юге России пресечена деятельность собиравшей деньги для ИГ ячейки
На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Нойнер призналась, что не задумывается о возвращении в биатлон
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер рассказала, что не задумывалась о возвращении в профессиональный спорт.
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Рубль растёт к доллару
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Госдуме оценили заявление ФРГ о нежелании вмешиваться в проект «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков прокомментировал RT заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера о том, что у правительства страны нет правовых оснований для вмешательства в реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Зверев проиграл Раоничу и завершил выступление на Australian Open
Немец Александр Зверев потерпел поражение от канадца Милоша Раонича в матче четвёртого круга на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
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В мире зафиксирован рекордный разрыв между богатыми и бедными
В мире зафиксирован рекордный разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Об этом свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.
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Американская горнолыжница Вонн может досрочно завершить карьеру
Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн рассказала, что может досрочно завершить спортивную карьеру.
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Эксперт прокомментировал заявление ФРГ о нежелании вмешиваться в проект «Северный поток — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера о том, что у правительства страны нет правовых оснований для вмешательства в реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
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При авиаударах Израиля погибли четверо сирийских военных
Четверо сирийских военнослужащих погибли в ночь на 21 января в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России. По данным центра, ещё шестеро военных получили ранения.
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Плишкова обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала Australian Open
Чешка Каролина Плишкова одержала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче четвёртого круга на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
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Российские фигуристки пропустили первую тренировку на ЧЕ
Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова пропустили первую тренировку на чемпионате Европы в Минске.
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Филарет признал общение новой церкви Украины со спецслужбами
Бывший глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что представители новой церкви Украины общаются со спецслужбами.
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В конгрессе США заявили о неудачах в «продвижении демократии» в России
Исследовательская служба конгресса США считает результаты работы по «продвижению демократии» в России «удручающими». Об этом говорится в докладе ведомства, с которым ознакомился RT.
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Сучилов, Поварницын и Латыпов вошли в состав сборной России на этап КМ по биатлону в Италии
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала состав национальной команды на шестой этап Кубка мира, который пройдёт в итальянском Антхольце.
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Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Совфеде не исключили пересмотра продолжительности новогодних каникул
Работодателям могут предоставить право самостоятельно принимать решение о длительности новогодних каникул. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.
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Овечкин рассказал о собрании игроков «Вашингтона» после пятого подряд поражения в НХЛ
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ситуации в команде после пятого подряд поражения в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Абэ может вновь посетить Россию весной
Правительство Японии планирует организовать ещё один визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию весной для обсуждения проблемы мирного договора, пишет газета Mainichi.
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Кафельников включён в Международный зал теннисной славы
Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников включён в Международный зал теннисной славы, расположенный в американском Ньюпорте.
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Свитолина и Осака вышли в четвертьфинал Australian Open
Украинка Элина Свитолина и представительница Японии Наоми Осака преодолели барьер четвёртого круга на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
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В Москве 21 января ожидается до -8 °С
В Москве в понедельник, 21 января, ожидается до -8 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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В Хабаровском крае ввели режим ЧС
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС.
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Армия Израиля назвала причину ударов по Сирии
В Армии обороны Израиля заявили, что удар по иранским силам в Сирии был произведён в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.
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В 2018 году население Китая достигло 1,395 млрд человек
В 2018 году население Китая увеличилось на 0,38%, превысив 1,395 млрд человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.
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Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Эквадоре могут ужесточить условия въезда мигрантов из Венесуэлы
Эквадорский лидер Ленин Морено сообщил, что власти Эквадора могут ужесточить условия въезда мигрантов из Венесуэлы.
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В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что киевские силовики пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.
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Филарет рассказал, как Украина может забрать Киево-Печерскую лавру
Бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет в интервью ТСН рассказал, как Украина может забрать Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру у канонической Украинской православной церкви.
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Kyodo: Помпео обсудил с главой МИД Японии подготовку к саммиту США — КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Японии Таро Коно.
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Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет
По данным Государственного статистического управления Китая, темпы роста ВВП КНР в 2018 году упали до минимума за 28 лет. Об этом информирует РИА Новости.
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Военные России доставили гумпомощь в сирийский район Манбидж
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Павел Матренинский сообщил, что ЦПВС доставил партию гуманитарной помощи жителям посёлка Дельафат в районе Манбиджа.
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Новой Каледонии
У берегов Новой Каледонии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
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СМИ: Мэй может предложить изменить Белфастское соглашение для урегулирования ситуации по брекситу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может предложить внести поправки в Белфастское соглашение с целью разрешения ситуации вокруг сделки по брекситу.
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Российские силовики получат 200 комплектов ружей и систем борьбы с БПЛА
В первой половине 2019 года российские силовые структуры и организации получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей «Пищаль» и многофункциональных комплексов «Ратник».
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SANA: силы ПВО Сирии отразили большую часть израильских ракет
Средства противовоздушной обороны на юге Сирии отразили большинство запущенных со стороны Израиля ракет.
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Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Алькосера.
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На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила, что в Камчатском крае началось извержение вулкана Безымянный.
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СМИ: Помпео может участвовать в выборах в сенат США в 2020 году
Госсекретарь США Майк Помпео, возможно, будет участвовать в выборах в сенат в 2020 году.
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Источник сообщил о планах «Роскосмоса» сформировать отряд женщин-космонавтов
«Роскосмос» планирует сформировать отряд женщин-космонавтов для полётов на орбиту. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Армия Израиля заявила об атаке иранских сил в Сирии
Армия обороны Израиля заявила, что начала атаку иранских сил в Сирии.
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SANA: cилы ПВО Сирии отражают воздушную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку.
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В Египте обнаружили гробницы эпохи Древнего царства
В Египте обнаружили шесть гробниц эпохи Древнего царства.
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Руководитель «КамАЗ-мастера» заявил, что всё было против победы команды на «Дакаре-2019»
Руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал выступление российских спортсменов на ралли-марафоне «Дакар-2019», где Эдуард Николаев отпраздновал победу в зачёте грузовиков, а экипаж Дмитрия Сотникова показал второй результат.
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СМИ: В России могут ввести автоматическую регистрацию рождения и смерти
В России могут ввести автоматическую регистрацию рождения и смерти. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.
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Российская биатлонистка Павлова не выступит на североамериканских этапах Кубка мира
Россиянка Евгения Павлова не выступит на этапах Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити, которые состоятся в феврале.