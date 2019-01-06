Stratfor: несмотря на разногласия, никто из соседей Афганистана не обрадуется уходу США

Помимо заявления по выводу войск из Сирии, Трамп также не скрывает, что он против американского присутствия в Афганистане. Однако при этом, если США из Афганистана уйдут, другим региональным игрокам: Пакистану, Ирану, Китаю и России — придётся задуматься о том, какую политику проводить в регионе в отсутствие американских сил, пишет Stratfor. Хоть между ними и царят различия, но у всех этих государств свои интересы в Афганистане, и при этом ни одна из стран не готова полностью заменить США.

На данный момент война в Афганистане зашла в тупик, пишет автор статьи. «Талибан»* держит сельские районы, тогда как правительственные силы при поддержке США контролируют города. Но при этом присутствует на его территории и «Исламское государство»**, которое периодически ведёт военные действия как против талибов, так и против правительства.

Афганское правительство сильно зависит от США как в вопросе военной поддержки, так и в деньгах: мало кто сомневается, что без американской помощи Кабулу талибы смогут захватить новые рубежи. Поэтому предсказуемо правительство Афганистана было потрясено новостью о предполагаемом выводе войск, а «Талибан», наоборот, её приветствовал. Теперь эксперты опасаются, что талибы не станут идти на уступки в переговорах, ожидая ухода американцев.

С другой стороны, «Талибан», наоборот, может проявить сговорчивость, опасаясь роста ИГ. Как бы то ни было, в любом случае «Талибан» останется важным региональным игроком.

Заполнять вакуум после США придётся Пакистану, Ирану, Китаю и России, отмечает автор статьи. При всех их разногласиях с Вашингтоном ни одна из этих стран не заинтересована в уходе американцев, ведь у них нет ни желания, ни возможности заменить Штаты. Вместо этого все они станут концентрироваться на выстраивании отношений с ключевыми силами региона, при этом стараясь обеспечить безопасность территориям, прилегающим к их границам.

Цели у Пакистана в Афганистане такие: не допустить усиления Индии и правления враждебных ему сил в Кабуле, а также каких-либо территориальных претензий Афганистана. Поэтому Исламабад долгое время взращивал дружественные отношения с «Талибаном» в противовес более проиндийски настроенному правительству в Кабуле — вплоть до ссоры с США.

И всё же скорый уход Штатов Пакистан совсем не радует, ему было бы выгоднее, чтобы вывод войск проходил постепенно, закрепляя роль дружественных ему групп и препятствуя усилению транснациональных группировок вроде «Исламского государства». Поэтому, как предполагает автор статьи, Исламабад постарается усадить талибов за стол переговоров, но обрубать с ним связи он не намерен, тем более что талибы вот-вот приобретут больше влияния в Афганистане, что поможет Пакистану уберечься от угроз на севере.

Иран сталкивался с угрозами от своего восточного соседа ещё до интервенции США: в 1998 г. он чуть было сам туда не вмешался. Прежде он поддерживал силы, которые боролись с талибами, но теперь он переключился на некоторые течения внутри «Талибана», чтобы получить тем самым больше влияния внутри региона в противостоянии с США.

И вывод американских войск Иран обрадует, ведь тем самым исчезнет дополнительный плацдарм, с которого США могли бы его атаковать. Но при этом скоропостижность вывода войск озаботит Тегеран, ведь грозит распространением нестабильности на его территорию. Как полагает автор статьи, вероятно, после ухода американцев Иран постарается укрепиться в западном Афганистане и наладить отношения с Пакистаном.

Китай заботит воинственность Афганистана, особенно в ключе нестабильности в его регионе Синьцзян и проекта Нового шёлкового пути. Он уже переживает по поводу усиления террористов в Сирии, которые могут перекочевать в Афганистан, если оттуда их оттеснят. Тем более что Китаю они уже угрожали.

Так что, по прогнозу автора статьи, Китай скорее всего станет активнее участвовать в обеспечении безопасности приграничных территорий. Так, он уже договорился с Кабулом об обучении афганских военнослужащих, патрулирующих границу. А после ухода американцев, если «Талибан» станет доминирующей силой в регионе, Китай может сблизиться с ним, чтобы предотвратить появление у своих границ транснациональных террористических группировок.

Наконец, несмотря на враждебные отношения с США, не рада их уходу и Россия, пишет автор статьи. Она обеспокоена проблемой наркоторговли и угрозой от региональных террористических группировок. Россия поддерживала американскую интервенцию, особенно на первых порах, предоставляя поддержку с логистикой, помогала создавать наркополицию Афганистана, поставляла военное оборудование афганским правительственным силам.

Но в последние годы, как отмечает автор статьи, действия России больше мешали Штатам. Связано это как с напряжённостью между странами, так и с опасениями России по поводу нестабильности в Афганистане и угрозы для Центральной Азии. США продолжают поддерживать правительство в Кабуле, но Россия опасается, что оно может потерять власть. И на этот случай Москва укрепляет связи с «Талибаном», утверждает автор статьи. По его мнению, уход США заставит Россию усилить своё присутствие в соседних странах вроде Таджикистана, чтобы уберечь Центральную Азию. В то же время, по его мнению, Москва постарается укрепить связи с рядом других группировок на севере Афганистана.

Хотя соседи Афганистана и не сходятся во взглядах с США по многим вопросам, они всё же опирались на долгосрочное присутствие американских сил в регионе, которое сдерживало конфликт от разрастания. Впрочем, насчёт успешности этой деятельности можно спорить, ведь производство наркотиков лишь увеличилось, а транснациональные террористические группировки вроде «Исламского государства» нашли себе здесь приют за это время. Но велика вероятность, что с резким уходом США все эти угрозы лишь усилятся.

Поэтому соседним странам придётся пересмотреть свою политику в Афганистане, предрекает аналитик Stratfor. Все они рассчитывают создать некий буфер у своих границ, укрепляя связи с местными влиятельными группами. Однако такие действия будут лишь косметической мерой, считает автор статьи, если не причиной ещё больших проблем.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.