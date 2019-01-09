Times бьёт тревогу: пятая часть британской армии не годна к боевым операциям

Каждый пятый солдат Вооружённых сил Соединённого Королевства не может участвовать в зарубежных операциях, в том числе из-за проблем со здоровьем, пишет The Times. Это неутешительная статистика говорит, что возможность британской армии развернуть свои передовые части существенно ослаблены, считает издание.

Укомплектованность личного состава Вооружённых сил Великобритании достигла «тревожного уровня». Всё потому, что пятая часть военного персонала не может быть отправлена за границу или имеет проблемы со здоровьем, пишет The Times.

По данным издания, 7200 британских военнослужащих не годны к участию в зарубежных операциях по медицинским показаниям. При этом 9910 солдат могут выполнять лишь ограниченный круг заданий в других странах.

Между тем армия Соединённого Королевства уже не может набрать 5 тыс. добровольцев, чтобы достичь запланированного уровня в 82 тыс. Военное руководство страны и компания Capita, которая занималась подбором кадров, признали, что им ни разу не удалось заполучить нужное количество добровольцев с 2012 года.

Помимо 17110 военнослужащих, имеющих ограничения по здоровью, есть ещё неподготовленный и не достигший 18-летия персонал, который также не может быть отправлен за границу. Это значительно ослабляет возможности британской армии развернуть свои передовые части. По информации источника The Times, несколько пехотных подразделений уже недосчитывают половины необходимого состава.

«Меня очень расстраивают эти данные», — признался в интервью изданию экс-глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Ричард Даннат. По его словам, число солдат, признанных негодными из-за проблем со здоровьем, «выглядит чрезвычайно большим».

Экс-командующий британскими силами в Афганистане полковник Ричард Кемп заявил, что эта статистика не укладывается у него голове и вызывает серьёзные опасения. Он считает, что невозможность задействовать в операциях 20% контингента — это весьма существенный показатель с учётом небольшого размера самой армии.

По мнению Кемпа, всё это скажется на способности Великобритании противостоять врагам и означает, что к обороне страны не относятся серьёзно. В результате сложившейся ситуации оставшиеся солдаты вынуждены перерабатывать, поэтому они «голосуют ногами» и покидают службу.

В беседе с изданием бывший руководитель объединённого командования Вооружёнными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс отметил, что страна в любом случае не может одновременно ввести в бой всю свою армию. Для этого у неё недостаточно оборудования, запасных частей, инженерной поддержки и тренировочного потенциала. Кроме того, отсутствует подкреплённый ресурсами план по мобилизации резервистов.

«Это наследие кампаний последних 20 лет, во время которых единовременно нужна была только часть армии. Этот подход не соответствует современной обстановке в мире», — подчеркнул Бэрронс.