American Conservative: в большой игре в Азии Китай пока опережает США

Сегодня в Азии идёт большая игра, и Китай в ней опережает США. Как пишет The American Conservative, если Америка хочет остаться важным игроком в регионе, ей нужно пересмотреть свою политику по ключевым направлениям, а также не позволять втягивать себя в многочисленные маловажные ссоры и авантюры по всему миру.

Торговый спор между США и Китаем — это лишь малая часть масштабного и исключительно интенсивного геополитического соперничества, которое может разжечь настоящую войну. Как пишет The American Conservative, в стратегическом документе Пентагона говорится, что главная внешнеполитическая цель Китая состоит в выдавливании Америки из Восточной Азии вплоть до Гавайских островов, чтобы они вновь стали её передовой позицией в Тихом океане. Таким образом, Гавайи лишатся своей роли стратегической платформы для переброски американских сил и средств в Азию и станут не более чем оборонительным форпостом США. Если такое стратегическое отступление произойдет, это будет одним из самых важных событий в международных отношениях после окончания холодной войны.

Как продолжает издание, одержав полную победу над Японией во Второй мировой войне, Америка превратилась в гегемона в Азии, получив колонии, военно-морские базы, авианосные группы и стратегические альянсы. Но сейчас Китай стремится перестроить свои боевые порядки таким образом, чтобы вытолкать Америку обратно в её полушарие. Судя по формулировкам Национальной оборонной стратегии США, Америка не намерена отступать.

По мнению автора статьи, в Национальной оборонной стратегии говорится, что американское руководство осознаёт китайскую угрозу, однако внешняя политика Дональда Трампа говорит об обратном.

«Барак Обама оставил своему преемнику редкий дар в виде иранской ядерной сделки, которая давала возможность переключить внимание с Тегерана на положение Америки в Восточной Азии. Не в национальных интересах США было усиливать напряжённость с Ираном, когда на горизонте замаячила намного более зловещая китайская угроза», — пишет автор The American Conservative.

Он считает, что США необходимо менять политику в отношении Ирана, чтобы сохранить своё положение в Восточной Азии. Кроме того, Америке нужно пересмотреть своё отношение к России, поскольку сегодня в мире нет ничего более зловещего и грозного, чем возникновение антиамериканского альянса с участием России, Китая, Турции и Ирана. И хотя идея создания такого альянса только прорабатывается, виноваты в этом в основном США, которые не смогли разработать внешнюю политику, признающую законные геополитические интересы других стран.

В силу своего геополитического положения ключом ко всему является Россия. Чтобы не допустить глобального усиления Китая, ему нужно помешать установить своё господство в Евразии. Западу следует дать Москве гарантии, что расширение НАТО закончилось раз и навсегда. Также необходимо признать, что Грузия, Белоруссия и Украина входят в естественную зону российского влияния, и их никогда не пригласят в НАТО.

Помимо этого США необходимо существенно сократить своё присутствие на Ближнем Востоке. Америке надо уйти из Афганистана, предоставив талибам гарантии того, что Вашингтон позволит этой стране идти своим путём. Американские войска надо убрать из Сирии, и Америка должна прекратить поддерживать войну Саудовской Аравии в Йемене, поскольку Соединённые Штаты не должны втягиваться в региональные войны, которые не имеют отношения к жизненно важным интересам страны.

Когда же, заключает автор статьи, в других регионах будет наведён порядок, Америка должна обратить внимание на Азию. Если США хотят сохранить там свои прежние позиции, то Китай придётся изолировать и сдерживать, что будет означать длительный период экономической напряжённости и даже экономической войны. В таком случае США посредством умелой и взвешенной дипломатии придётся формировать прочные альянсы с другими азиатскими странами, обеспечивать себе прочное технологическое превосходство и опережать Китай в гонке вооружений.

«Можно ли предотвратить войну при таком сценарии? История указывает на то, что это маловероятно. Но так или иначе, Америка не останется азиатской державой, если позволит втянуть себя в многочисленные маловажные ссоры и авантюры по всему миру. В Азии сегодня идёт Большая игра, и Китай в ней выигрывает. Эта ситуация не изменится, если Америка не начнёт играть», — подводит итог автор материала.