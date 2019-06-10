FAZ: глава МИД Германии отправился на Ближний Восток спасать соглашение с Ираном

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас пытается спасти ядерное соглашение с Ираном, сообщает Frankfurter Allgemeine. Для этого он побывал в Абу-Даби и продолжает свою поездку визитом в Тегеран. На встрече в ОАЭ главы МИД сошлись в том, что договор с Ираном необходимо сохранить, чтобы избежать развития напряжённости в регионе.

Во время визита в Объединённые Арабские Эмираты глава МИД Германии Хайко Маас поддержал усилия Европы, направленные на сохранение ядерного соглашения с Ираном, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Абдаллой бен Заид аль-Нахайяной в Абу-Даби по поводу напряжённой ситуации в регионе Маас отметил, что «нельзя давать ход механизмам, которые ведут к насилию». После того как США в прошлом году вышли из ядерного соглашения с Ираном и ужесточили санкции в отношении государства, руководство в Тегеране месяц назад выступило с угрозой, что тоже частично прекратит придерживаться обязательств по соглашению. Это соглашение препятствует обогащению урана в военных целях, поясняет издание.

Помимо этого совершались нападения на танкеры у побережья ОАЭ и на саудовский нефтепровод, отмечается в статье. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в выходные напомнил об ультиматуме и потребовал от других партнёров по договору, Германии, Франции, Великобритании, Китая и России, чтобы они приложили больше усилий для сохранения экономических отношений с Тегераном, несмотря на санкции США.

«В случае с ядерным соглашением важны результаты и конкретно то, чего достигли партнёры по договору для спасения сделки, — заявил Зариф в воскресенье по данным иранского новостного агентства. — А не снова говорить, что мы попытались, но ничего не вышло».

В этот понедельник Маас хочет обсудить с Зарифом в Тегеране будущее ядерного соглашения. Он также должен встретиться с иранским президентом Хасаном Рухани. Министр иностранных дел Германии сказал в Абу-Даби, что все участники несут ответственность за то, чтобы «непременно предотвратить закручивание спирали напряжённости». Маас намерен дать понять это и иранскому министру иностранных дел на встрече в Тегеране.

Шейх Абдалла, говоря о будущем ядерного соглашения, отметил, что всё, что может способствовать успеху договора, «вероятно, к лучшему». Между тем, соседние государства хотят, чтобы их голос учитывался на переговорах с Ираном, потому что позиция исключительно наблюдателей, которые в итоге будут вынуждены принять результаты переговоров, их не устраивает. На переговорах с Ираном речь должна идти также об иранской программе по баллистическим ракетам и о террористической деятельности в регионе, считают в ОАЭ. Сторонам необходимо больше дипломатических усилий и больше диалога.

Также с Маасом побеседовал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который вскоре должен посетить Берлин и встретиться там с канцлером Ангелой Меркель. ОАЭ являются важным партнёром по переговорам не только в отношении конфликта с Ираном, отмечает немецкая газета. Они важны также благодаря близости к соседней Саудовской Аравии, отношения Германии с которой затруднены из-за участия саудовцев в войне в Йемене, убийства журналиста Хашукджи в представительстве Саудовской Аравии в Стамбуле и отказа немецкого правительства заключать новые договора о поставке оружия или разрешать поставки по уже существующим соглашениям.

Перед визитом Мааса в Эмираты правительство Ирака дало понять немецкому министру в Багдаде, что крайне скептически относится к американской санкционной политике в отношении Ирана. Ирак по собственному опыту знает, что подобные принудительные меры скорее объединяют нацию, вместо того чтобы подпитывать недовольство политическим руководством страны, заключает Frankfurter Allgemeine.