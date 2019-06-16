Welt: Трамп не нападёт на Иран — ему не нужны военные потери накануне выборов

США не будут нападать на Иран, уверен корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. У Америки есть военные в Персидском заливе, но их недостаточно для смены власти в Тегеране — потребовалась бы наземная операция, которая принесёт много потерь, а Дональду Трампу это невыгодно: в следующем году у него президентские выборы. И Саудовская Аравия, несмотря на давнюю вражду с Ираном, не пойдёт в военное наступление без одобрения Вашингтона.

С нами на связи Кристоф Ваннер с берегов Персидского залива. Кристоф, как ты оцениваешь сложившееся положение и как, по-твоему, отреагирует президент США Дональд Трамп?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В Арабских Эмиратах широко распространено мнение, что Трамп не нападёт на Иран. У американцев, конечно, есть здесь, в заливе, значительное число военных и военной техники. Но с этой военной техникой и такой численностью войск нельзя осуществить смену режима, как того хотел бы советник по безопасности американского президента Болтон. Такой численности войск достаточно максимум для мелких шпилек в адрес Ирана.

По словам экспертов, если бы здесь хотели произвести смену режима, на это понадобилось бы наземное наступление примерно сотни тысяч военных. Это операция, сопряжённая, пожалуй, с весьма большими потерями. И никто здесь не верит, что Трампу может быть нужна такая операция в данный момент. Нельзя забывать о том, что в следующем году в Америке состоятся президентские выборы, и наземная операция с большими потерями и неизвестным исходом, разумеется, не в интересах американского президента.

Кристоф, поговорим ещё раз о вопросе вины. Вслед за США и Великобританией теперь и Саудовская Аравия обвиняет Иран в нападении на два нефтяных танкера. Но какие конкретно интересы преследует наследный принц бен Салман?

КРИСТОФ ВАННЕР: Саудовцы традиционно выступают заклятыми врагами Ирана. Речь постоянно идёт о господствующем положении в регионе. И, естественно, понятно, что саудовский наследный принц сейчас совершенно явно занял позицию против мулл в Тегеране. Но без согласия американцев и саудовцы ничего не могут предпринять против Ирана.

Это исключено, чтобы Саудовская Аравия начала военную операцию против мулл без отмашки из Вашингтона. И я уверен, что Трамп будет и дальше пытаться задушить мулл в Тегеране экономически, отрезать их от их нефтяных доходов на международном уровне с целью снова усадить Тегеран за стол переговоров. Трамп хочет заново обсудить ядерное соглашение с Ираном и добиться позитивного результата для Вашингтона.

Кристоф, большое спасибо за твою оценку событий из Объединённых Арабских Эмиратов.

Дата выхода в эфир 16 июня 2019 года.