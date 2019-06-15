Asahi: США не время вмешиваться в Венесуэлу или Иран — на кону противостояние поважнее

В США слышны призывы к более активным действиям в Иране и Северной Корее, однако автор статьи в The Asahi Shimbun напоминает, что американская армия к новой операции не готова. Тем более во всех своих стратегиях Министерство обороны США на первое место ставит угрозу противостояния с великими державами — Россией и Китаем.

У Министерства обороны США есть чёткая стратегия, но неясно, как оно собирается её достигать, пишет Эрик Роув для колонки в The Asahi Shimbun. Так, в Стратегии национальной обороны на первом месте стоит соревнование больших держав с Китаем и Россией, но при этом деньги выделяются на охрану южных границ США, на операции на Ближнем Востоке, а высокопоставленные чиновники вроде Джона Болтона призывают к более агрессивным действиям против Венесуэлы и Ирана.

При этом военные предупреждают, что у армии США нет достаточной боеспособности, чтобы вести все миссии, которые от неё требуются. Так, из-за угрозы со стороны Ирана ударная группа с USS Abraham Lincoln была переброшена в регион раньше графика. Однако этого оказалось бы недостаточно, если бы то была не угроза, а полноценное нападение.

У Штатов есть проблемы со скоростью строительства и ремонта кораблей. И иногда, как в случае с USS Truman, власти принимают решение оставить корабль на плаву, но им приходится отказаться от планов закупить новое современное оборудование. Средств требуют и другие подразделения американских войск. Например, после ураганов и наводнения пострадали базы в Северной Каролине, Флориде и Небраске.

Однако в стратегии Министерства обороны главным приоритетом обозначено противостояние с Китаем и Россией, а Северная Корея и Иран отходят на второй план. Больше того, фокус внимания Вашингтона смещается от КНДР в сторону Ирана, ведь в последнее время Пхеньян атак не совершает и напряжённость на том направлении снижается. Отношения США с Ираном, наоборот, обостряются. Но угроза от Ирана не угрожает существованию США, так что автор статьи ставит под сомнение необходимость отправить туда войска.

В итоге он делает вывод, что боевое преимущество США снижается, но это не столько проблема денег, сколько вопрос управления ресурсами. Однако ситуация значительно ухудшилась бы, если бы США вмешались в новые операции — например, в Венесуэле или Иране, не окончив уже действующие кампании.

Автор статьи отмечает, что США бесспорно победили бы в таком конфликте, но главный вопрос — что будет после этого. Ведь такое вмешательство не только вызовет политическую нестабильность, но жертвы и повреждённое оружие ещё больше ослабят США перед лицом более глобального геополитического противостояния.

Потому автор статьи в The Asahi Shimbun призывает американских военных не молчать, но высказывать свою озабоченность и напоминает, что бывший министр обороны Джеймс Мэттис в качестве меры воздействия подал в отставку, когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии.