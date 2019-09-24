Die Welt: Иран подсмотрел свой «агрессивный» внешнеполитический подход у России

Недавние удары по саудовским нефтяным заводам стали частью политики «эскалационного доминирования», проводимой Ираном, считает Die Welt. Издание пишет, что такой «агрессивный» подход Тегеран подсмотрел у России, доказавшей, что, если не бояться риска и действовать решительно, можно ошеломить Запад и его партнёров. Кроме того, Die Welt отмечает, что саудовские военные силы оказались не готовы к отражению воздушных ударов — в том числе из-за недостаточного уровня квалификации кадрового состава.

Воздушные атаки Ирана на саудовские нефтяные заводы значительно повысили уровень напряжённости в регионе Персидского залива, пишет Die Welt. Как утверждает издание, «никто по-настоящему не верит в то, что это были йеменские хуситы». Иран отрицает вину, однако госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Тегеран предпринял «военный акт» против Саудовской Аравии.

Die Welt отмечает, что внешняя политика Саудовской Аравии уже много лет сфокусирована на иранской угрозе. Чтобы противостоять региональному влиянию Тегерана, Эр-Рияд начал придерживаться более агрессивного курса, частью которого стала война в Йемене против поддерживаемых Ираном хуситов. Тем удивительнее, насколько неготовой к ударам по своим нефтяным заводам оказалась Саудовская Аравия, отмечает издание.

За прошедшие годы Эр-Рияд закупил только американского вооружения на сумму $150 млрд. В 2018 году Саудовская Аравия вышла на третье место в мире по уровню военных расходов. «Саудовские власти хотят понять, почему страна с третьим по величине военным бюджетом неспособна защитить важнейшие для себя нефтяные активы от подобных атак», — приводит Die Welt слова бывшего посла США в Омане Гэри Граппо.

Согласно информации издания, атакованные нефтяные заводы охранялись тремя системами ПВО — немецкой Skyguard, французской Shahine и американской Patriot, однако ни одна из них не смогла засечь и перехватить дроны. Эксперты утверждают, что саудовским солдатам не хватает квалификации для правильного использования этих сложных систем, а кроме того, в саудовской армии есть проблемы с военной иерархией.

По мнению Die Welt, сейчас Иран реализует политику, которую в годы холодной войны называли «эскалационным доминированием»: своими агрессивными действиями он показывает, что санкции и угрозы не оказывают на него влияния.

Как утверждает издание, подобный метод Иран «подсмотрел» у России, которая «за последние годы показала, что достаточно действовать решительно и не бояться риска, для того чтобы ошеломить Запад и его партнёров». Die Welt пишет, что Тегеран больше готов к конфликту, чем Саудовская Аравия и США, — и потому не испытал на себе ответных мер со стороны своих противников.

Недавно ушедший с поста советника президента США по безопасности Джон Болтон считает, что Трамп проявил слабость, отказавшись наносить ответный удар, после того как иранские военные сбили американский дрон в июне этого года. По мнению Болтона, своей нерешительностью Трамп вдохновил Тегеран на ещё более агрессивные действия.