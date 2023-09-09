SWR: санкции Запада не мешают немецкой продукции попадать на российские прилавки

Супермаркеты, специализированные магазины, рынки электроники или автосалоны — западные санкции в российских магазинах совершенно не ощутимы, констатирует немецкий телеканал SWR. Как выяснили его сотрудники в России, повсюду предлагается широкий ассортимент товаров, в том числе произведённых в Германии — и это несмотря на то, что многие производители заявили о прекращении поставок.

Когда россияне ходят за покупками в Москве, они практически не ощущают западных санкций — таков результат исследования, проведённого немецким телеканалом SWR совместно с российскими коллегами. Неважно, идёт ли речь о супермаркетах, специализированных магазинах, рынках электроники или автосалонах — всюду предлагается широкий ассортимент, в том числе и продукция «сделано в Германии».

Например, если зайти за покупками в филиалы российских сетей магазинов электроники «М-Видео» или «Холодильник», можно обнаружить удивительно обширный ассортимент продукции немецкого производства, отмечает SWR. Холодильники, пылесосы, электроплиты или микроволновые печи Bosch: российские потребители могут выбирать из широкого ассортимента — и по привычным ценам, в некоторых случаях даже дешевле, чем в Германии.

Строгого запрета на продолжение поставок этой продукции в Россию нет. Однако многие немецкие производители объявили о своём «уходе» с российского рынка и «прекращении поставок». На запрос SWR компания Bosch пояснила: «Bosch больше не импортирует бытовую технику в Россию». Однако «оставшиеся запасы с местных складов всё ещё продаются».

Похожую картину можно наблюдать сейчас в российских супермаркетах. Полки магазинов заполнены продукцией из Германии. Будь то немецкое пиво, мармеладные мишки или шоколад: российским покупателям доступен, среди прочего, большой выбор шоколада Ritter Sport, подчёркивает немецкий телеканал с центральным офисом в Баден-Вюртемберге.

Производитель Ritter Sport из города Вальденбух в Баден-Вюртемберге не скрывает, что продолжает поставлять продукцию в Россию, поскольку считает, что «прекращение поставок русскому народу в конечном итоге не повлияет на тех, кто виновен в этой разрушительной войне или ведёт её». Прибыль от российского бизнеса передаётся гуманитарным организациям.

Швабские лидеры мирового рынка Stihl и Kärcher неоднократно осуждали российскую спецоперацию на Украине, а также заявляли о своём намерении «уйти» из России. Однако в Москве мало что говорит о том, что это произошло. В России существует множество магазинов этих промышленных компаний, только в Подмосковье их более двух десятков.

Засланные SWR покупатели сделали скрытые записи в нескольких магазинах. На них видно, что ассортимент очень велик. Бензопилы, очистители высокого давления или другие товары — покупатели могут выбрать из обширного ассортимента продукции, произведённой в Германии. На видеозаписи видно, что полки заполнены до отказа. Как это согласуется с официальными заявлениями двух компаний по поводу санкций в отношении России?

На этот вопрос компания Stihl ответила SWR, что с марта 2022 года не поставляет в Россию никакого оборудования. «Описанные вами филиалы — это экономически независимые российские дилеры, которые приобрели свой товар у прежних импортёров. Поэтому устройства, которые сегодня ещё доступны на российском рынке, происходят из поставок, полученных до начала войны. К сожалению, мы никак не можем повлиять на продажу этих товаров», — пояснили в компании. Фирма Kärcher так и не ответила на вопросы SWR о своём российском бизнесе, несмотря на несколько запросов.

Ответственное Федеральное ведомство по экспортно-экономическому контролю (BAFA) в ответ на вопрос SWR пояснило, что по-прежнему запрещены не все поставки в Россию: «Полного эмбарго в отношении Российской Федерации не существует. Это означает, что поставки товаров, которые не запрещены, по-прежнему разрешены». Например, «электронные изделия для бытового использования» запрещены только при цене свыше €750.

Федеральное ведомство оставило открытым вопрос о том, достигнут ли санкции в целом желаемого эффекта: «Санкции, принятые ЕС, точно сформулированы и являются результатом тщательного политического рассмотрения... Оценка того, достигнута ли эта цель, находится в компетенции Совета Европейского союза как регулятора российского эмбарго».

Как отмечает далее SWR, глава Porsche Оливер Блюме после начала российской спецоперации взял на себя обязательство: пока идут боевые действия, автомобили поставляться не будут. Но и здесь исследование SWR, проведённое в московских автосалонах, показало, что не всё так однозначно. Большие торговые залы дилеров Porsche заполнены спортивными автомобилями из Штутгарта. Откуда берутся эти автомобили, если Porsche их «больше не поставляет»?

Кроме того, теперь автомобили прямо включены в санкционные списки ЕС, что означает, что их поставка в Россию рассматривается как нарушение санкций. В ответ на первый запрос SWR представитель Porsche заявил, что «новые автомобили в Россию больше не поставляются». Однако подсадным покупателям, посетившим московские филиалы Porsche по поручению SWR, были представлены списки новых автомобилей, которые можно было приобрести немедленно. В одном из предложений был указан так называемый идентификационный номер автомобиля Porsche Cayenne Platinum Edition. Проверка номера подтвердила, что год выпуска — 2023-й.

В компании журналистов SWR заверили, что Porsche будет соблюдать все санкции. В то же время там отметили, что автомобили, по всей видимости, будут поставляться в Россию и против воли руководства фирмы. «Помимо этого, Porsche попросила свою международную торговую организацию избегать обхода экспортных или косвенных поставок товаров в Россию. Кроме того, регулярно проверяется прямой экспорт автомобилей и деталей в соседние страны. Потенциальные аномалии будут расследованы», — пообещали в Porsche.

Эксперт по Восточной Европе из Тюбингенского университета Клаус Гества весьма критически оценивает отношение немецких компаний к санкциям в целом. «Немецкие компании, которые ничего не делают, чтобы предотвратить попадание своих товаров в Россию через лазейки санкционной политики, способствуют саботажу немецкой и европейской санкционной политики», — негодует он.

По данным исследования SWR, другие немецкие бренды, в том числе из сектора одежды и спорта, по-прежнему можно найти в московских магазинах. Большинство автосалонов, торгующих автомобилями VW, BMW и Mercedes-Benz, также работают в обычном режиме. В ответ на соответствующий вопрос немецкие автопроизводители заявили, что они соблюдают санкции и больше не будут поставлять автомобили в Россию. По данным Volkswagen, московские филиалы теперь юридически принадлежат российским компаниям. Кроме того, существует так называемый параллельный импорт немецких автомобилей в Россию через неавторизованных посредников, пояснили в Mercedes-Benz и BMW — но они «не входят в сферу нашего влияния».

Для российских покупателей всё это незаметно — крупные автосалоны продолжают выглядеть как официальные филиалы немецких производителей, с логотипами марок и немецкими рекламными обещаниями. И поэтому российские потребители, несмотря на все санкции, могут спокойно совершать покупки, пока на Украине идут боевые действия. Пока эти санкции, судя по всему, не сильно ударили по российской экономике, заключает немецкий телеканал SWR.