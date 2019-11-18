Welt: Европа больна антисемитизмом, и выздоровления не предвидится
«Европа больна, и выздоровления не предвидится», — пишет главный редактор воскресного издания Welt am Sonntag Йоханнес Бойе. Антисемитизм — это давняя проблема, по которой можно определять состояние общества. Даже политики, которые своими высказываниями не подразумевают ничего плохого, нередко по недомыслию обособляют евреев.
По замечанию журналиста немецкой газеты, в прошлую субботу, когда проходили торжества по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены, во время выступления певица Анны Лоос совершенно без всякой связи была отображена надпись на иврите, которая в переводе означает «Довольно оккупации». Тем самым Израиль оказался втянут в контекст диктатуры ГДР, подчёркивает автор статьи.
В тот же день, 9 ноября, председатель еврейской общины в Халле Макс Привороцкий рассказал в интервью немецкой газете, что после террористических атак на палатки с шаурмой и синагогу он думает об эмиграции. После публикации интервью люди начали массово писать в Facebook и Twitter сообщения явно антисемитского содержания и оскорблять Привороцкого.
На следующее утро, 10 ноября, многие евреи в трёх странах Европы — Швеции, Дании и Норвегии — проснулись и увидели, что их синагоги, а также рабочие места и магазины обклеены листовками с изображением звезды Давида, которую евреи были обязаны носить во времена холокоста.
Когда 11 ноября телеканал MDR сообщил об оскорблениях в адрес Привороцкого, пользователи в комментариях к соответствующему материалу дали волю своему неприятию евреев. «Путешествующих не следует задерживать», — писали они. В тот же день правые радикалы со всей Европы собрались в Польше для распространения ненависти к евреям и праворадикальных лозунгов, отмечает издание. Участие в этой акции приняли десятки тысяч людей.
13 ноября благодаря расследованию другого немецкого телеканала — ZDF — стало известно о видео, на котором один из политиков «Альтернативы для Германии» из Галле распространяет теории заговора по поводу того, что за терактом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года стоят «евреи».
Однако даже политики, которые хотят, как лучше, в последнее время по недомыслию отграничиваются от евреев, подчёркивает немецкая газета. Представитель СДПГ Карл Лаутербах, который хотел стать председателем партии, на прошлой неделе написал в Twitter: «Евреи обладают такими же правами, как мы». Как будто евреи относятся к какой-то одиозной группе лиц или, во всяком случае, не являются частью общества, отмечает автор статьи.
Проблему антисемитизма он называет древней и считает, что она может служить индикатором состояния общества в целом. «Чем сильнее оно больно, тем более явно в нём выражена иррациональная ненависть к евреям», — поясняет журналист. Как отметил в своём интервью Макс Привороцкий, сегодня открыто назвать себя антисемитом уже не считается неудобным, причём антисемитизм исходит не только от неонацистов и правых радикалов, но и пропагандируется исламистами. Европа больна, и выздоровления не предвидится, заключает главный редактор воскресного выпуска Die Welt.
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