Der Spiegel: Adidas попытался одеть российскую сборную в сербские цвета

Немецкая компания Adidas перепутала цвета государственного триколора на новых трико для российской сборной, сообщает Der Spiegel. На них они отображены в обратном порядке и напоминают флаг Сербии. Из-за случившегося Российский футбольный союз отказался от новой формы и объявил, что команда будет продолжать выступать в старой.
Сборная Россия по футболу собиралась играть с Бельгией субботний квалификационный матч к Евро-2020 в новой форме, пишет Der Spiegel. Но в коллекции, представленной на прошлой неделе, немецкая компания перепутала цвета российского флага, отобразив их в обратном порядке. При этом одежда уже поступила в продажу в фирменных магазинах, отмечает издание.
Красные рукава с белыми и синими полосками должны были — как и в случае с немецкими футболками — символизировать российский триколор. Но цвета на майках следуют в обратном порядке, то есть не белый, синий и красный, а красный, синий, белый как на флаге Сербии. В Российском футбольном союзе заявили, что на предстоящих матчах против Бельгии и Сан-Марино будут играть в старых трико.
Это не первый раз, когда Adidas допускает такую ошибку, напоминает издание. Как-то компания не правильно написала имена игроков немецкой сборной на их форме. Тогда концерн принёс официальные извинения: «Мы сожалеем о случившемся и предпримем все необходимые шаги для того, чтобы в будущем избежать таких технических ошибок».
timtom2222:Это скорее человеческая ошибка, так как из-за жадных до денег акционеров приходится экономить на работниках. Те, кто покупает эти трико по такой завышенной цене, сами виноваты. Их производство обходится Adidas в копейки.
Mr.Rossi: Пусть поднимут руки к небу… и всё встанет на свои места.
Skeptikerjörg:Ок, по-видимому, швеи-рабыни в Малайзии и Бангладеше не знают, как правильно писать имена и как выглядит российский флаг. Но разве в компании нет отдела, отвечающего за контроль качества, или они и здесь экономят ради прибыли? Даже официальные экземпляры для российской сборной не проверили? Хорошо, имиджевый урон можно будет компенсировать за счёт прибыли. Может всё-таки производить только для Германии?
maxmarius:Не важно, по каким причинам это произошло, но то, что на это никто не обратил внимания до поставки товара, свидетельствует о том, что Adidas абсолютно наплевать на то, довольны их клиенты или нет. Если контроль качества не осуществляется, то клиенты должны писать жалобы. Но в следующий раз первым заказ всё равно получит тот концерн, который даст большую взятку. Беккенбауэр случайно в Россию не заезжал недавно?
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