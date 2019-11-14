Der Spiegel: Adidas попытался одеть российскую сборную в сербские цвета

Немецкая компания Adidas перепутала цвета государственного триколора на новых трико для российской сборной, сообщает Der Spiegel. На них они отображены в обратном порядке и напоминают флаг Сербии. Из-за случившегося Российский футбольный союз отказался от новой формы и объявил, что команда будет продолжать выступать в старой.

Сборная Россия по футболу собиралась играть с Бельгией субботний квалификационный матч к Евро-2020 в новой форме, пишет Der Spiegel. Но в коллекции, представленной на прошлой неделе, немецкая компания перепутала цвета российского флага, отобразив их в обратном порядке. При этом одежда уже поступила в продажу в фирменных магазинах, отмечает издание.

Красные рукава с белыми и синими полосками должны были — как и в случае с немецкими футболками — символизировать российский триколор. Но цвета на майках следуют в обратном порядке, то есть не белый, синий и красный, а красный, синий, белый как на флаге Сербии. В Российском футбольном союзе заявили, что на предстоящих матчах против Бельгии и Сан-Марино будут играть в старых трико.

Это не первый раз, когда Adidas допускает такую ошибку, напоминает издание. Как-то компания не правильно написала имена игроков немецкой сборной на их форме. Тогда концерн принёс официальные извинения: «Мы сожалеем о случившемся и предпримем все необходимые шаги для того, чтобы в будущем избежать таких технических ошибок».