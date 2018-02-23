Spiegel: победа фигуристок на Олимпиаде спасает имидж российского спорта

Юная фигуристка Алина Загитова спасла для России зимние Игры, утверждает Der Spiegel. Конкуренткам оказалось далеко до изящества и превосходной техники, которую продемонстрировали золотая медалистка Олимпиады и её соотечественница Евгения Медведева, не сдержавшая слёз разочарования, когда ей досталось лишь серебро. Впечатляющая победа фигуристок незадолго до завершения Игр крайне важна для имиджа российского спорта, подчёркивает немецкий журнал.

15-летняя фигуристка «спасает для России Игры», пишет немецкий журнал Der Spiegel. За три дня до окончания соревнований российские спортсмены получили на зимних Играх первую золотую медаль. Победа «подростка Алины Загитовой важна также для имиджа российского спорта», подчёркивает издание.

13 дней Олимпиады не были бы такими примечательными в спортивном отношении, если бы МОК после российской допинговой аферы повёл себя последовательно и непреклонно и полностью отстранил бы российскую команду от участия в соревнованиях в Пхёнчхане, считает автор статьи. Олимпийские спортсмены из России, как на этих Играх называют команду, далеко отстают от достижений в Сочи четыре года назад. На домашней Олимпиаде Россия занимала первое место в медальном зачёте, в Южной Корее она до сих пор была лишь на 22 месте.

Всё изменилось за несколько дней до окончания Игр благодаря фигурному катанию. Женской произвольной программе не хватало золотой дуэли между победительницей Алиной Загитовой и фавориткой Евгенией Медведевой, этого не хватало Олимпийским играм. Было бы меньше представления, меньше грации, меньше технического совершенства. Две россиянки с большим отрывом опережают конкуренток. Только канадка Кейтлин Осмонд, ставшая третьей, смогла в какой-то мере соответствовать их уровню, отмечает немецкий журнал.

Медведева приехала в Пхёнчхан в статусе двукратной чемпионки мира, в последние годы она лидировала в своём виде спорта. Никого, кроме 18-летней фигуристки, в её возрасте уже демонстрирующей на льду столько элегантности и зрелости, не рассматривали всерьёз как кандидата на олимпийское золото. И вот появляется 15-летняя спортсменка, которая в прошлом году ещё не проходила на крупные соревнования по возрасту, тоже из российской команды, и «уводит» у своей соотечественницы почти гарантированную золотую медаль, подчёркивает Der Spiegel.

В короткой программе Загитова была впереди и установила мировой рекорд по очкам, побив рекорд Медведевой, установленный всего за пару минут до этого. В произвольной программе Загитова вышла на лёд первой из них двоих и продемонстрировала крепость нервов, которую, вероятно, можно иметь только в таком возрасте, полагает немецкий журналист. Она перенесла все сложные тройные прыжки во вторую часть четырёхминутной произвольной программы и выполнила свои сложнейшие элементы во второй части, когда другие обычно уже устают и теряют концентрацию. Судьи такое уважают, отмечает автор статьи. По его мнению, выбор музыки из «Дон Кихота» можно расценить как послание спортсменки её конкуренткам: «Вы сражаетесь с ветряными мельницами».

Медведева всего на три года старше Загитовой, но в мире женского фигурного катания это огромная разница. Всё, что она делает на льду, выглядит зрело и создаёт впечатление, что перед вами взрослая женщина, элегантная, лавирующая между танцем и техничностью. Она изображала Анну Каренину под соответствующую балетную музыку. Однако справиться со своей младшей соотечественницей Медведевой не удалось. Они обе получили абсолютно одинаковые оценки за произвольную программу, а победу Загитовой обеспечило её преимущество в короткой программе. При объявлении оценок Медведева, считавшаяся главной фавориткой соревнований, не могла сдержать слёз.

Золото и серебро для олимпийских спортсменов из России — причём в дисциплине, излучающей как никакая другая обаяние и красоту, — незадолго до окончания Игр может иметь символическое значение, считает немецкий журналист. МОК всё ещё не решил, как ему быть с Россией на церемонии закрытия Игр и сможет ли страна выступать, как все, с собственным флагом и гимном, будто бы ничего не произошло, или команда должна будет пройти под нейтральным флагом.

Как сообщается в статье, российские болельщики на стадионе уже ответили для себя на этот вопрос: первое золото своей страны они приветствовали, размахивая российскими флагами. За день до этого у российского кёрлингиста отозвали бронзовую медаль за употребление мельдония. Это была плохая новость для России с её попытками вернуть всё на круги своя.

Пятница, напротив, стала для России хорошим днём. Сияющая 15-летняя фигуристка и трогательно плачущая 18-летняя, которую каждому в зале захотелось обнять, — «лучших посланников для своего дела невозможно пожелать», заключает Der Spiegel.