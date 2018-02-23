NYT: МОК стоит оставить «притворство» и вернуть российской сборной флаг

Международный олимпийский комитет должен разрешить российским спортсменам пройти с национальным флагом на церемонии закрытия зимних Игр в Пхёнчхане, пишет журналистка The New York Times Джулиет Макур. Ведь, на её взгляд, организация продолжает демонстрировать, что она несерьёзно относится к наказанию тех стран, «которые жульничают ради победы».

Теперь, когда Олимпиада в Пхёнчхане почти закончилась, МОК должен решить, понесла ли Россия «достаточное наказание за государственную допинговую программу», чтобы в воскресенье её сборная могла нести национальный флаг на церемонии закрытия, пишет журналистка The New York Times Джулиет Макур.

По её словам, это не абстрактный вопрос. Ведь 170 россиян приехали на соревнования в качестве нейтралов, имея «совсем не нейтральный статус» — олимпийские спортсмены из России. Однако «стенания о флаге» становятся особенно утомительными.

В результате у автора статьи возникают следующие вопросы: продолжит ли российская команда оставаться изгоем или нет; позволят ли спортсменам нести национальный флаг, размеры которого будут в два раза меньше обычного, или организаторы Олимпиады придумают ещё что-нибудь более абсурдное?

«Прекратите этот фарс. Просто верните русским их флаг. И затем начнём говорить о настоящей проблеме: план Международного олимпийского комитета — показать русским, кто в доме хозяин, — с самого начала оказался беззубым», — считает Макур.

На взгляд журналистки, МОК надо раз и навсегда исключить контроль над допингом из сферы обязанностей таких стран, как Россия, «которая во многих случаях демонстрировала склонность смотреть сквозь пальцы на приём запрещённых препаратов, особенно её собственными спортсменами». Олимпийский комитет должен создать «независимую международную антидопинговую спецгруппу» и обеспечить эту новую структуру достаточным финансированием.

В преддверии Игр в Пхёнчхане МОК «хвастал», что собирается очистить олимпийский спорт. И тем не менее позволил Москве отправить на соревнования одну из крупнейших делегаций, а затем одобрил их форму со словом «Россия», недоумевает автор статьи.

По её мнению, МОК нет смысла «притворяться поборником жёсткого курса» и запрещать российский флаг на церемонии закрытия. Тот факт, что организация рассматривает полное или «смехотворное» частичное восстановление в правах Олимпийского комитета России, уже говорит, что она не относится серьёзно к наказанию стран, «которые жульничают ради победы».

В первые 13 дней Олимпиады россияне выиграли 13 медалей. Но, по признанию Макур, её не покидает мысль, что Россия, «учитывая её прошлое», могла «украсть победу» других стран. Более того, кёрлингиста Александра Крушельницкого уже обвинили в приёме запрещённого препарата непосредственно во время Игр.

На этой неделе российские журналисты пришли на состязания по фигурному катанию в футболках с надписью «Я не принимаю допинг». Хотя доказательства явно свидетельствуют об обратном, утверждает автор статьи.

«Возможно, стоит позволить всей российской сборной надеть эти футболки в воскресенье. Пусть они маршируют в своей российской форме с высоко поднятым российским флагом. Это станет идеальным символом того, насколько МОК якобы ценит чистый спорт», — заключает Джулиет Макур.