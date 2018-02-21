Washington Post: между российскими фигуристками и их соперницами — «зияющая пропасть»

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, друг за другом побивающие мировые рекорды, доказывают, что их выступления «слишком красивы, чтобы быть спортом». Как показывает Олимпиада в Пхёнчхане, россиянки, демонстрирующие отточенное владение техникой и артистизм, идут далеко впереди своих конкуренток, пишет корреспондент The Washington Post Лиз Кларк.

Ещё до того, как первые лезвия коньков оставили свой след на ледовой арене «Каннын» на выступлениях с женской короткой программой, вопрос о том, кто станет победителями, уже не стоял, пишет спортивный корреспондент The Washington Post Лиз Кларк. Главный вопрос заключается в «зияющей пропасти», которая отделяет лидирующих российских фигуристок от всего остального мира.

Как и ожидалось, юные россиянки на протяжении всего сезона лидировали в мировых соревнованиях. 15-летняя Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева «взлетели невероятно высоко». Не то бабочка, не то балерина — эти девушки демонстрируют своим преданным поклонникам, что то, что они делают, «слишком красиво, чтобы быть спортом».

Однако фигурное катание — «жестокий и зачастую безжалостный спорт». Об этом хорошо известно соперницам россиянок, которые друг за другом падали и спотыкались во время прокатов своих месяцами репетированных программ. Так, все три американские фигуристки — Мирай Нагасу, Карен Чен и Брэди Теннелл — оступились во время своих выступлений, которые, как оказалось, не соответствовали ни их ожиданиям, ни их способностям.

В итоге американки заняли 9-е, 10-е и 11-е места и догнать по очкам своих российских соперниц в грядущей свободной программе, скорее всего, уже не смогут. А значит, возможность для США получить золото в женском фигурном катании отдаляется ещё на четыре года. Как напоминает автор, последний раз американская фигуристка становилась олимпийской чемпионкой в этой дисциплине 16 лет назад. Это была Сара Хьюз на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Уже 12 лет американки не брали вообще никаких олимпийских медалей в фигурном катании.

Как показали последовавшие друг за другом мировые рекорды Медведевой и Загитовой, американские спортсменки просто не дотягивают до «текущего мирового стандарта». Россиянки в Пхёнчхане уверенно демонстрируют отточенную технику и артистизм — спортсменки на голову выше всех остальных. Кроме того, Лиз Кларк обращает внимание на то, что россияне очень грамотно подходят к составлению своих программ, ставя наиболее сложные элементы не в начале, а в конце, чтобы обеспечить наибольшую точность выполнения.

Для Мирай Нагасу, которая открывала свою программу рискованным тройным акселем, всё вышло не так, как хотелось. Она «перекрутила» элемент и приземлилась на колено, но, несмотря на это, докатала свою программу до конца. «Да, я злюсь, и да, я расстроена. Но я здесь, и это было самое сложное», — прокомментировала спортсменка.

20-летняя чемпионка США Брэди Теннелл, которая только недавно стала выступать на международных соревнованиях, вышла на лёд первой. У фигуристки была очень насыщенная техническими элементами программа, в ходе которой Теннел упала. Спортсменка, которая не смогла припомнить, когда она в последний раз падала на соревнованиях, не винит в своей неудаче нервы — «все ошибаются». Не справилась с технически сложной программой и 18-летняя Карен Чен, тоже впервые выступающая на Олимпийских играх.