Sky News: американцы массово скупают оружие, опасаясь беспорядков после выборов

Опасаясь возможных беспорядков после президентских выборов в США, жители штата Мичиган массово скупают оружие, сообщает Sky News. Отмечается, что в штате имеет место повышенная активность вооружённых группировок, некоторые члены которых обвинялись в планировании жестоких нападений.

В штате Мичиган наблюдается повышенный спрос на оружие. Многие из клиентов покупают его впервые. Люди посещают секции по обращению с огнестрельным оружием и стрельбища, из-за опасений беспорядков.

ВЛАДЕЛЕЦ ОРУЖЕЙНОГО МАГАЗИНА: Обычно на этой витрине у меня около сотни пистолетов. Все они были дважды распроданы.

Некоторые считают, что чем больше — тем лучше. Другие хотят приобрести пистолеты, которые можно спрятать в сумочке.

ПОСЕТИТЕЛЬ МАГАЗИНА: Я думаю, что они будут готовы на всё.

ДРУГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МАГАЗИНА: Это, прежде всего, мера предосторожности. Я рассчитываю на то, что мне никогда не придётся его использовать.

Досрочное голосование происходило на фоне законодательной дискуссии о разрешении ношения оружия на избирательных участках.

ПРОХОЖИЙ: Я беспокоюсь за представителей старшего поколения, которые придут на участки 3 ноября, и им придётся беспокоиться, что они могут увидеть людей с оружием.

Всё это происходит в «колеблющемся» штате, где ФБР раскрыло заговор с целью похитить губернатора за введённые ею карантинные меры. Кроме того, в штате активны многочисленные вооружённые группировки.

ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ: Участники таких вооружённых группировок — радикалы. Их считают местными террористами, и они должны сидеть в тюрьме.

Бывшая сотрудница ЦРУ предупреждает, что США должны переместить свой фокус с ИГИЛ* на терроризм на собственной территории.

ЭЛИСА СЛОТКИН, член конгресса: Разница состоит в том, сумеет ли наша демократия уцелеть в своём первозданном виде. Я думаю, что в избирательных бюллетенях значится буквально сам дух страны.

Существует множество вооружённых группировок, таких как, к примеру, Boogaloo Boys. Они утверждают, что не являются шовинистами, а сражаются против тирании правительства. На этих кадрах, они, по их же собственным словам, готовятся к гражданской войне.

Некоторые участники Boogaloo Boys обвинялись в планировании жестоких нападений, однако эти люди утверждают, что являются патриотами, защищающими права и свободы.

ТИМ, участник Boogaloo Boys: Мы лишь отвечаем жестокостью на жестокость и делаем это для того, чтобы привести ситуацию в нейтральное положение.

РЕПОРТЁР: Будете ли вы готовы убить кого-нибудь во имя свободы?

ТИМ: Я смогу убить кого-нибудь в порядке защиты невиновных.

Многие считают, что подъём подобных группировок является частью проблемы Америки. Создаваемые ими вызовы будут актуальны ещё долгое время после выборов.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.