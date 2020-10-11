Guardian: «сбываются наши худшие кошмары» — в США опасаются появления вооружённых сторонников Трампа на избирательных участках

В ходе недавних президентских дебатов Дональд Трамп не только отказался призвать своих сторонников сохранять спокойствие после выборов, но и обратился к ним с призывом прийти на избирательные участи, чтобы следить за голосованием, пишет The Guardian. Теперь в США опасаются, что на фоне опасного раскола в Соединённых Штатах эти слова главы Белого дома вдохновят вооружённые группировки на соответствующие действия.

На фоне опасного раскола в США эксперты опасаются, что недавние заявления президента Дональда Трампа вдохновят вооружённые группировки прийти на избирательные участки, пишет The Guardian.



В последние минуты состоявшихся на прошлой неделе президентских дебатов, которые прошли за несколько дней до положительного теста главы Белого дома на COVID-19, модератор Крис Уоллес спросил Дональда Трампа, призовёт ли он своих сторонников сохранять спокойствие и воздерживаться от гражданских беспорядков сразу после намеченных на следующий месяц выборов.



Трамп демонстративно отклонил это «приглашение», говорится в статье. Вместо этого он ответил: «Я призываю своих сторонников приходить на избирательные участки и очень внимательно следить за ними, поскольку именно так и должно быть. Я призываю их сделать это».



Для тех, кто следит за деятельностью групп крайне правых ополченцев и военизированных формирований, состоящих из сторонников превосходства белой расы, услышать эти слова Трампа было всё равно, что увидеть, как реактивное топливо используют для тушения лесного пожара.



Действительно, после того, как прозвучали эти заявления главы Белого дома, ФБР провело серию арестов членов народного ополчения и прочих лиц, замышлявших похитить губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и совершить нападение на правоохранителей. Всё это усилило ощущение, что по мере приближения ноябрьских выборов страна выходит из-под контроля.



«Ополченцы, несомненно, ухватятся за этот комментарий Трампа, — сказал Стивен Гардинер из аналитического центра Political Research Associates, который отслеживает действия ополченцев. — Возможность появления на избирательных участках вооружённых группировок с винтовками военного образца вызывает большую тревогу».



Девин Бургхарт, директор Института исследований и образования в области прав человека, испытал схожее гнетущее чувство, когда услышал эти слова Трампа. «Моей первой мыслью было: «Вот и приехали». Такое мы видели в наших худших кошмарах».



Настойчивый призыв президента США к своим сторонникам вмешаться и прийти на избирательные участки в день выборов прозвучал в опасный момент.



Страна оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с пандемией, личной битвой Трампа с вирусом, претензиями движения Black Lives Matter по вопросам социальной справедливости, а также с перспективой беспокойных выборов. Соединённые Штаты сейчас не только расколоты как никогда за последние несколько десятилетий, но также небывало хорошо вооружены.



Количество проводимых ФБР проверок биографических данных — прямой индикатор продажи оружия — увеличилось этим летом почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, что является отражением крайне нервной обстановки в обществе.



По мере того как Америка вооружается, смертельное оружие всё чаще появляется на улицах в руках самозваных ополченцев, что выливается в жестокие столкновения и кровопролития в различных городах США.



До самых напряжённых президентских выборов нашего времени осталось меньше месяца, и есть признаки того, что хорошо вооружённые группы ополченцев, многие из которых готовы исполнить любую прихоть Трампа, нацелились на предстоящее голосование.



Между тем, как отмечает The Guardian, парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что как по федеральным законам, так и по законам штатов, создание ополчений уже давно должно было быть запрещено. Мэри МакКорд, юридический директор Института конституционной защиты, заявила, что правовой статус групп предельно ясен — они незаконны.



«В законе нет ничего, что позволяло бы частным лицам самостоятельно организовываться для занятий военной или правоохранительной деятельностью», — подчеркнула она.