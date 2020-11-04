«Битва за легитимность результата началась» — мировые СМИ о выборах президента США

Хотя в США ещё не закончились подсчёты голосов после судьбоносных выборов, действующий лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже успел наделать шума, объявив о своей победе. Некоторые наблюдатели сочли это опасной тенденцией. Других, впрочем, больше впечатлили хорошие, вопреки ожиданиям демократов, предварительные показатели Трампа среди избирателей, которые продемонстрировали сильный раскол среди американцев.

Во вторник 3 ноября в США прошли долгожданные и, как называл их президент Дональд Трамп, «самые важные в истории» президентские выборы, результата которых с нетерпением ждут не только американцы, но и жители многих других стран. Однако подсчёт голосов затянулся и даже здесь не обходится без скандалов, чередой которых сопровождалась вся предвыборная кампания.

На данный момент разрыв между кандидатами очень мал: 238 голосов выборщиков за демократа Джо Байдена против 213 за республиканца Трампа, в то время как победитель должен набрать 270 голосов. Традиционно судьбу голосования определяет ряд «колеблющихся» штатов.

Как напомнил CNN, ещё за несколько месяцев до выборов эксперты предупреждали, что результаты могут не быть известны ни в тот же вечер, ни даже несколько дней спустя, поскольку в этот раз из-за пандемии рекордное число избирателей решили проголосовать по почте и для обработки их бюллетеней требуется больше времени. Такие прогнозы подтвердились. По словам чиновников из штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, в которых общее число выборщиков составляет почти пятую часть от 270 голосов, необходимых кандидату для победы, подсчёты могут затянуться на сутки, а то и до конца недели.

«Игра с огнём» и «украденные» выборы

Впрочем, несмотря на то, что подведение итогов голосования ещё не окончено, Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе. Действующий президент США подчеркнул, что, по текущим данным, он лидирует во многих важных штатах, призвал остановить подсчёты, поскольку демократы пытаются «украсть» выборы, и пообещал обратиться в Верховный суд: «Мы не хотим, чтобы они в 4 утра обнаружили какие-то бюллетени и добавили их в список, ведь так? Очень печальный момент. Для меня это очень печальный момент. И мы одержим победу. Как по мне, мы уже выиграли. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас».

«Столкнувшись с реальной перспективой того, что он может проиграть, Трамп, как и ожидалось, по всей видимости, попытался воспользоваться возможностью, чтобы ввести в заблуждение своих избирателей относительно демократического процесса, и предположил, что есть что-то недоброе в том, что многие штаты до сих пор подсчитывают голоса», — прокомментировал CNN.

Некоторые иностранные СМИ и политики тоже выразили опасения относительно начавшихся споров о легитимности голосования. Так, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что «битва за легитимность результата» началась, и назвала ситуацию «крайне взрывоопасной». Политический обозреватель N-TV Хубертус Фольмер заявил, что это Трамп хочет «украсть выборы» своими обвинениями. «Вместо того чтобы дожидаться подсчёта голосов после выборов, как это принято в демократических странах, Трамп объявляет себя победителем. Испытание на прочность, которое за четыре года почти сломило США, переходит в опасную фазу. Приличия, правила, демократия? Всё это его не заботит», — уверен журналист.

В интервью немецкому Das Erste политолог в Центре американского прогресса в Вашингтоне Михаэль Верц предупредил: «Многие американцы привыкли к нападкам Трампа на политическую систему страны, но выпады против системы подсчёта голосов, отданных по почте, это «игра с огнём». Здесь развилось нечто, что можно назвать примечательным и одновременно пугающим: это процесс привыкания к тому, как здесь обращаются с политическими институтами, что, вообще-то, не соответствует американской традиции. Из новейшей европейской истории известно, что авторитаризм — заразная болезнь. Многие люди, очевидно, не могут от неё ускользнуть». А испанская газета El Periódico обратила внимание на то, что Twitter быстро расценил сообщение Трампа о своей победе как «вводящее в заблуждение»: «Это часто случается с аккаунтом президента США. Ведь в его контенте нет ничего нового. Лидер республиканцев годами сеял сомнения по поводу выборов».

По стопам Хиллари Клинтон

Несмотря на уже начавшиеся споры вокруг легитимности голосования, другие наблюдатели отметили впечатляющие успехи республиканского лидера и кандидата вопреки надеждам демократов.

«В очередной раз доказав ошибочность прогнозов, опросов и анализов, Трамп выстоял против ожидавшейся демократической волны. В ожидании результатов голосования,напоминающее, скорее, референдум о доверии ему лично, Дональд Трамп показал, что соединение двух кризисов — в области здравоохранения и экономики — почти не повлияло на его популярность», — написала французская газета Le Figaro. По мнению издания, «сам факт, что республиканский президент ведет борьбу на равных со своим оппонентом в контексте, который серьезно повлиял бы на любого другого кандидата, уже демонстрирует, что его избрание в 2016 году было не случайным».

В своей редакционной статье за авторством заместителя главы редакции Филиппа Желье всё та же газета сравнила неожиданно высокие показатели республиканского кандидата с выборами в США 2016 года, в которых Трамп боролся за президентское кресло с Хиллари Клинтон. «Джо Байден считал, что может сделать ставку на неприятие президента. Через несколько часов или дней мы узнаем, сможет ли эта нетрадиционная ставка открыть ему двери Белого дома. Но он рискнул, дезертировав с поля боя и оставив всё пространство Трампу. Его «недокампания» напоминает о высокомерии Хиллари Клинтон в 2016 году, которая считала завоёванными ключевые штаты Среднего Запада. Как и тогда, он (Байден. — ИноТВ) счёл, что Трамп для него идеальный противник, но не менее верным оказалось и обратное».

Схожую параллель провело и другое французское издание, Le Monde: «Необычный кандидат от республиканцев, разочаровывающий кандидат от демократов: в США избирательный вечер во вторник 3 ноября постоянно казался отзвуками того же вечера 2016 года, когда поражение потерпела фаворитка Хиллари Клинтон. В очередной раз судьба страны оказалась сосредоточенной в руках нескольких штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина…»

Пока неясно, когда же для американцев и всего остального мира закончится томительное ожидание и настанет определённость. Как выразилась испанская газета El País, на фоне напряжённого подсчёта голосов и угрозы Трампа обратиться в Верховный суд «США заглядывают в бездну».

«Президентские выборы в США — это боевой вид спорта. В очередной раз они, кажется, должны разрешиться после проволочек, в горстке штатов и в борьбе за несколько тысяч голосов. Это демонстрирует, насколько реален разрыв, разрезающий Америку надвое, и это далеко не фигура речи», — считает автор редакционной статьи Le Figaro Филипп Желье.