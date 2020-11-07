CNN: Fox News запретил своим сотрудникам называть Байдена «избранным президентом»
Канал Fox News, который играет роль одного из самых важных союзников президента США Дональда Трампа, дал своим ведущим и прочим сотрудникам установку не называть Джо Байдена «избранным президентом», когда они будут подводить итоги выборов, пишет CNN со ссылкой на свои источники.
В служебных записках, в частности, говорилось, что сотрудникам следует «воздержаться» от использования этого термина, заменяя эту фразу на что-то вроде «Байден набрал достаточно голосов выборщиков для победы на выборах».
Подобный необычный подход оправдывался тем, что юристы Трампа предприняли определённые шаги с целью оспорить результаты голосования. Тем не менее, многие эксперты-правоведы считают, что их судебные иски и прочие юридические манёвры имеют в лучшем случае крайне ограниченные шансы на успех.
После того как CNN сообщил об этих наставлениях, отметив, что Fox News может внести в них коррективы либо до, либо после того, как подведёт итоги выборов, канал опроверг информацию, заявив, что речь вообще не идёт о каких-либо инструкциях, а его ведущие называли Байдена возможным «избранным президентом».
В одном из электронных сообщений, адресованных персоналу, также говорилось, что «мы не будем называть Байдена избранным президентом, а также использовать эту формулировку в слайдах».
При этом ещё в одном письме утверждалось — причём справедливо, — что Байден «не станет избранным президентом до тех пор, пока голоса не будут официально заверены». Тем не менее, как отмечает CNN, новостные каналы зачастую всё равно прибегают к подобным формулировкам после подведения итогов выборов.
Между тем, видеосюжеты Fox News о выборах носили исключительно комплементарный по отношению к действующему президенту характер притом, что Трамп, как известно, иногда смотрит этот канал по несколько часов в день.
Кроме того, канал очень подробно освещал тему судебных исков американского лидера в ряде спорных штатах, в то время как CNN и прочие каналы отзывались об этих попытках оспорить выборы как в лучшем случае имеющих незначительный эффект. При этом Fox News также ретранслировал бездоказательные заявления о массовых фальсификациях голосов со стороны союзников президента.
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