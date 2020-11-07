CNN: Fox News запретил своим сотрудникам называть Байдена «избранным президентом»

Телеканал Fox News, который играет роль одного из самых важных союзников Дональда Трампа, разослал своим сотрудникам предписание не называть Джо Байдена «избранным президентом» при подведении итогов выборов, пишет CNN со ссылкой на свои источники. Как отмечает канал, такой подход в служебных записках оправдывался тем, что Трамп предпринял ряд шагов юридического характера, чтобы оспорить результаты голосования.

Канал Fox News, который играет роль одного из самых важных союзников президента США Дональда Трампа, дал своим ведущим и прочим сотрудникам установку не называть Джо Байдена «избранным президентом», когда они будут подводить итоги выборов, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

В служебных записках, в частности, говорилось, что сотрудникам следует «воздержаться» от использования этого термина, заменяя эту фразу на что-то вроде «Байден набрал достаточно голосов выборщиков для победы на выборах».

Подобный необычный подход оправдывался тем, что юристы Трампа предприняли определённые шаги с целью оспорить результаты голосования. Тем не менее, многие эксперты-правоведы считают, что их судебные иски и прочие юридические манёвры имеют в лучшем случае крайне ограниченные шансы на успех.

После того как CNN сообщил об этих наставлениях, отметив, что Fox News может внести в них коррективы либо до, либо после того, как подведёт итоги выборов, канал опроверг информацию, заявив, что речь вообще не идёт о каких-либо инструкциях, а его ведущие называли Байдена возможным «избранным президентом».

В одном из электронных сообщений, адресованных персоналу, также говорилось, что «мы не будем называть Байдена избранным президентом, а также использовать эту формулировку в слайдах».

При этом ещё в одном письме утверждалось — причём справедливо, — что Байден «не станет избранным президентом до тех пор, пока голоса не будут официально заверены». Тем не менее, как отмечает CNN, новостные каналы зачастую всё равно прибегают к подобным формулировкам после подведения итогов выборов.

Между тем, видеосюжеты Fox News о выборах носили исключительно комплементарный по отношению к действующему президенту характер притом, что Трамп, как известно, иногда смотрит этот канал по несколько часов в день.

Кроме того, канал очень подробно освещал тему судебных исков американского лидера в ряде спорных штатах, в то время как CNN и прочие каналы отзывались об этих попытках оспорить выборы как в лучшем случае имеющих незначительный эффект. При этом Fox News также ретранслировал бездоказательные заявления о массовых фальсификациях голосов со стороны союзников президента.