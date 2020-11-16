CNN: «рак, который даст чудовищные метастазы» — отказ Трампа признать поражение нанёсет огромный ущерб политической культуре США

Президент США Дональд Трамп, который продолжает настаивать на том, что у него «украли» победу на президентских выборах, грозит нанести страшный ущерб для демократической системы Америки, убеждён ведущий CNN Фарид Закария. Как заявил журналист в своей передаче, разжигая в среде своих сторонников ненависть к оппонентам и порождая теории заговора, Трамп всё равно не добьётся победы. Но его поведение отравит политическую культуру в стране, усугубив и без того острый конфликт между главными партиями.

Прогноз об исходе нынешних выборов, который звучит из уст большинства людей, скорее всего точен: то, что Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена, не изменит реальность, а его судебные иски, похоже, не имеют перспектив — один судья даже заявил, что поданные штабом Трампа документы представляют собой «нагромождение домыслов, которое ни один суд не примет». Да и назначать выборщиков по собственному усмотрению и наперекор зафиксированным результатам голосования члены законодательных собраний штатов от Республиканской партии не станут. Таким образом, когда все словоизлияния и судебные дрязги закончатся, Байден 20 января 2021 года почти наверняка пройдёт инаугурацию и станет президентом США.

Однако Трамп позволяет себе такие нападки в адрес американских выборов, так очерняет их и так стремится представить их нелигитимными, как ещё не позволял себе ни один политик в истории страны. И обструкционизм со стороны президента не поможет ему сохранить власть, зато нанесёт серьёзный урон политической культуре Америки. Трамп разжигает в среде своих сторонников ненависть из-за «украденной» у него победы, а пересчёты голосов и судебные постановления мало кого из них заставят одуматься. Теория заговора об «украденных» выборах 2020 года будет жить ещё долго.

Напомню — что бы ни говорили о том, как демократы были разгневаны после голосования 2016 года и как они сопротивлялись президенту, Хиллари Клинтон признала победу Трампа в день выборов, а уже на следующий день произнесла официальную речь о том, что уступает сопернику.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, кандидат в президенты США на выборах 2016 года: Я поздравила Дональда Трампа и предложила ему работать вместе во благо нашей страны. Я надеюсь, что он станет хорошим президентом для всех американцев.

Ещё день спустя президент Барак Обама пригласил Трампа в Белый дом и провёл с ним полуторачасовую встречу, пообещав оказать всё возможное содействие для того, чтобы процесс передачи власти прошёл гладко.

Исторические параллели здесь напрашиваются очень мрачные.

После того как Германия капитулировала в Первой мировой войне, немецкие ультраправые движения выдумали миф о том, что страна в ноябре 1918 года вот-вот уже должна была одержать победу, но сдалась из-за заговора отдельных коммунистов и евреев, стремившихся развалить страну. Бенджамин Картер Хетт в своей книге «Смерть демократии» объясняет, почему эта теория «удара в спину» оказалась такой живучей. Вот цитата: «Из-за психологической травмы от поражения миллионы немцев поверили в одну конкретную легенду о войне не потому, что она была истинна и обоснована, а потому, что такая легенда была им необходима с эмоциональной точки зрения».

Эту тему на пути к власти часто поднимал и Гитлер — в одном из своих публичных выступлений в 1922 году он заявил: «Мы должны призвать к ответу преступников, допустивших ноябрь 1918-го. Нельзя, чтобы два миллиона немцев погибли зря, а мы потом садились за один стол с предателями, общаясь с ними как с друзьями. Нет, мы не прощаем, мы требуем возмездия!».

А вот что сегодня сказал о Байдене Ньют Гингрич:

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей США, видный деятель Республиканской партии: Я считаю, что ему придётся очень постараться, чтобы убедить республиканцев в том, что вся эта ситуация — это не захват власти левыми, профинансированный людьми вроде Джорджа Сороса и тщательно подготовленный на местном уровне. Я с трудом понимаю, как мы вообще будем работать вместе.

А президент Трамп репостнул у себя в Twitter вот такой провокационный ролик с актёром Джоном Войтом.

ДЖОН ВОЙТ, актёр: Это — величайший для нас конфликт с момента окончания Гражданской войны, битва праведных против Сатаны. Да-да, Сатаны, ведь эти леваки — это зло. Так будем же сражаться так, будто это наша последняя битва на Земле.

О том, почему такая риторика опасна, историк Тимоти Снайдер пишет так: «Если вас ударили в спину, значит запрещённых приёмов больше нет. Заявлять о том, что честные выборы на самом деле были фальшивкой — значит готовить фальсификации на следующих выборах. Когда кто-то убеждает своих избирателей, что оппонент жульничал, он по сути обещает им, что в следующий раз будет и сам жульничать. Если сейчас кто-то обходит правила, то в следующий раз ему уже придётся их нарушать».

Политическая система — не просто свод законов и правил, это ещё и набор норм и поведенческих установок. И лидер большинства в сенате Митч Макконнелл, заявляя, что Трамп делает то, на что имеет «стопроцентные права», эту важнейшую деталь упускает. Прошлые президенты не просто так признавали поражение, как только его явно показывали статистические данные, не дожидаясь момента, когда посчитают все до единого голоса. А ведь поражение Трампа стало сокрушительным: Байден, судя по всему, получит столько же голосов выборщиков, сколько получил сам президент в 2016-м — 306, а его превосходство над Трампом в Джорджии оказалось более чем в 25 раз больше, чем разница по голосам между Джорджем Бушем — младшим и Элом Гором во Флориде в 2000-м. Наконец, в Пенсильвании Байден обеспечил себе более серьёзный отрыв, чем смог Трамп в 2016 году.

Демократия — это прежде всего мирная передача власти; это утверждение — штамп, но от этого не становится менее истинным. Но Трамп из своих эгоистичных побуждений втаптывает эту норму в грязь. Тем не менее его нынешние действия окажут серьёзное и долговременное влияние на политику и культуру нашей страны, которое будет ощущаться ещё не одно десятилетие, — и создадут рак, который ещё даст чудовищные метастазы.

Дата выхода в эфир 15 ноября 2020 года.