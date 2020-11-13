Племянница Трампа: мой дядя — «угроза безопасности планеты»

Уходящий глава Белого дома Дональд Трамп — «угроза безопасности планеты», заявила в интервью Bild племянница президента Мэри Трамп. По её словам, он лишил США былого могущества, богатства и влияния в мире. К тому же подверг опасности свой народ и западный альянс, а теперь пытается совершить переворот.

Но Дональд Трамп — не диктатор, как Владимир Путин или, например, президент Сирии Асад, который убил в своей стране миллионы людей. Мне кажется, опасно говорить, что Трамп — бо́льшая угроза для мира, чем Путин, Асад или террористы.

МЭРИ ТРАМП, племянница президента США Дональда Трампа: Если мы возьмём эти критерии, то есть объём насилия, количество убитых — и я не говорю, что в этих критериях нет смысла, — то да, получается, Путин и Асад нанесли больший ущерб. Асад же разрушил целую страну. Но разве это единственные критерии, единственная шкала, потому что, повторюсь, недавно Америка была самой могущественной, самой богатой страной на планете. У неё было огромное влияние в мире.

Всё это изменилось. Из-за Дональда всё этого стало меньше. Он подверг опасности собственный народ, западный альянс, вышел из Парижского климатического соглашения. Он — угроза безопасности планеты. Я считаю, что нам об этом нужно чётко говорить и называть вещи своими именами. Теперь он пытается осуществить переворот. Может показаться, что я драматизирую, но после победы Джо Байдена на выборах в субботу мы должны чётко понять, что произошло.

Потому что, если мы этого не сделаем, нас втянут в эту игру. Я знаю, может показаться, что я драматизирую, что раздуваю эту ситуацию. Но когда я вижу общую картину, я понимаю, что невозможно отрицать, что Дональд Трамп очень опасен.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года.