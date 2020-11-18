Euronews: главы Facebook и Twitter рассказали в сенате о борьбе с предвыборными фейками

04:38 МИД КНР: Китай готов совместно с Россией бороться с мировой гегемонией Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о стремлении объединить усилия с Россией для борьбы с глобальной гегемонией отдельных стран. Об этом сообщили в МИД Китая.

04:08 В Бразилии за сутки зафиксировали более 30 тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 34 091 и достигло 5 945 849.

03:51 В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за снега с дождём и сильного ветра. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко.

03:30 Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Нагорного Карабаха Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом написал председатель группы от партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо на своей странице в Twitter.

03:13 В Колумбии за сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6875 и достигло 1 218 003.

03:11 Экс-тренер сборной России Игнатьев не считает позором поражение от Сербии Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на разгромное поражение национальной команды от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

03:04 Футболист сборной России Евгеньев: было ощущение, что у сербов всё залетает Защитник сборной России по футболу Роман Евгеньев прокомментировал поражение от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

02:54 Великобритания увеличит оборонные расходы на £16,5 млрд Великобритания увеличит оборонные расходы дополнительно на 16,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение четырёх лет, это рекордная за последние 30 лет сумма. Об этом сообщили в канцелярии Правительства.

02:50 Теннисист Медведев заявил, что он против любых проявлений жестокости Россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о ситуации с немецким теннисистом Александром Зверевым, бывшая девушка которого обвинила представителя Германии в домашнем насилии.

02:34 Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 250 тысяч В США число пациентов, скончавшихся после заболевания коронавирусом, достигло 250 029 человек.

02:30 Джикия извинился за поражение сборной России от Сербии Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия принёс извинения после разгромного поражения от Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

02:27 Франция и Фарерские Острова получат преимущество при квалификации на ЧМ-2022 по футболу Стали известны победители 14 групп Лиги наций по футболу УЕФА, которые получает преимущество в европейском квалификационном турнире к чемпионате мира 2022 года в Катаре.

02:16 Губерниев считает, что сборной России не хватало Дзюбы Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборной России по футболу в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Сербией не хватало форварда Артёма Дзюбы.

02:15 В Роспотребнадзоре оценили тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков Коронавирусная инфекция COVID-19 у курящих людей чаще протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

02:08 Сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022 Сборная России по футболу опустилась в третью корзину перед жеребьёвкой квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

02:01 Йович назвал Россию сильным соперником после победы Сербии со счётом 5:0 Нападающий сборной Сербии по футболу Лука Йович поделился мнением об игре с командой России в шестом туре группового турнира Лиге наций (5:0).

01:58 Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за непогоды Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

01:56 Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций Стали известный все участники «Финала четырех» футбольной Лиги наций.

01:52 Наставник сборной Сербии заявил о везении в матче с Россией Главный тренер сборной Сербии по футболу Любиша Тумбакович прокомментировал исход матча с командой России (5:0) в Лиге наций УЕФА.

01:44 Черчесов объяснил, почему сборная России проиграла Сербии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил разгромное поражение национальной команды от Сербии в шестом туре группового этапа Лиги наций.

01:40 Радимов заявил, что ему непонятны разговоры об отставке Черчесова Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поражении от Сербии в Белграде (0:5) в рамках Лиги наций.

01:35 Помпео встретился в Иерусалиме с Нетаньяху и главой МИД Бахрейна Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Заяни в Иерусалиме. Об этом глава Госдепартамента написал на своей странице в Twitter.

01:32 Медведев назвал своей мечтой возможность сыграть против Джоковича Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на Итоговом турнире АТР.

01:31 Уткин отреагировал на поражение сборной России от Сербии Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал разгромное поражение сборной России от команды Сербии в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций.

01:25 Черчесов об отсутствии Дзюбы: не думаю, что он многое добавляет в игре сборной Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражение от Сербии в Лиге наций в очередной раз ответил на вопрос о невызове нападающего Артёма Дзюба в национальную команду.

01:24 Черчесов: не знаю, почему Сербия не вышла на Евро — 2020 Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу того, что команда Сербии не смогла отобраться на чемпионат Европы.

01:21 Черчесов: у сербов залетело всё, у сборной России — нет Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу реализации национальной команды в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.

01:19 Черчесов о замене Гилерме в игре с Сербией: он ни разу не выручил сборную России Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену вратаря Маринато Гилерме на Сослана Джанаева в перерыве матча с Сербией в Лиге наций (0:5).

01:15 Черчесов объявил, уйдёт ли в отставку после поражения от Сербии Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, не может ли стать поводом для его отставки разгромное поражение от команды Сербии (0:5) в Лиге наций.

01:14 Число случаев коронавируса в Турции превысило 425 тысяч В Турции за сутки выявили 4215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

01:09 Эстония и Кипр поборются за сохранение прописки в третьем дивизионе Лиги наций Определились команды, которые поспорят за сохранение прописки в третьем дивизионе (Лига С) Лиги наций УЕФА.

01:04 Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 Нападающий национальной команды Норвегии Эрлинг Холланд стал лучшим бомбардиром второго сезона розыгрыша Лиги наций УЕФА.

00:56 Литва закупит 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer Правительство Литвы одобрило приобретение партии вакцины от коронавируса у создающих их фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина страны.

00:55 Черногория пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА Стали известны команды, заслужившие повышение в классе и заслужившие право выступаь во втором дивизионе (Лиге B) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.

00:48 Губерниев раскритиковал сборную России по футболу после поражения от Сербии Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромном поражении сборной России по футболу от Сербии в матче Лиги наций.

00:41 Венгрия и Уэльс поднялись в высший дивизион Лиги наций УЕФА Стали известны команды, пробившиеся в первый дивизион (Лигу А) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.

00:39 Сборная России потерпела разгромное поражение от Сербии в Лиге наций Сборная России по футболу в гостях крупно проиграла национальной команде Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

00:39 Сборная России заняла второе место в группе Лиги наций Сборная России по футболу заняла второе место в третьей группе Лиги B в рамках Лиги наций УЕФА.

00:37 Сборная Венгрии обыграла Турцию в Лиге наций Сборная Венгрии по футболу одолела Турцию в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

00:37 В Британии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 19 609 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 1 430 341.

00:33 Медведев обыграл Джоковича и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

00:18 На МКС не обнаружили внешних повреждений на месте утечки воздуха Российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не нашёл никаких следов внешнего воздействия, возможно, вызвавшего появление трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС).

00:18 Месси: устал быть причиной всех проблем в «Барселоне» Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем каталонского клуба.

00:02 Хоккеист СКА Каменев: «Трактор» сам не играет и другим не даёт Нападающий петербургского СКА Владислав Каменев прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

23:59 Во Франции за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 28 383 и достигло 2 065 138.

23:47 В Санкт-Петербурге запретили доступ зрителям на спортивные мероприятия В Санкт-Петербурге приняли решение о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса, в том числе запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия.

23:46 Зеленский сдал ещё один положительный тест на коронавирус Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об улучшении самочувствия и уточнил, что сдал ещё один тест на коронавирус, который дал положительный результат.

23:36 Сборная России по футболу пропустила четыре мяча в первом тайме матча с Сербией Сборная России по футболу крупно проигрывает команде Сербии в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций.

23:30 РКН потребовал от Google снять ограничения в отношении Соловьёва Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием снять ограничения в отношении журналиста Владимира Соловьёва.