ABC: американский сенат расследует цензуру в социальных сетях в отношении консервативных СМИ

Воспрос о цензуре в отношении консервативных СМИ и мнений стал неотъемлемой частью избирательной кампании в Соединённых Штатах, пишет испанская газета ABC. Произошло это после того, как контролируемый республиканцами сенат США принял решение вызвать руководителей Twitter и Facebook для дачи показаний

Причиной для этого шага стало то, что социальные сети не позволили своим 330 миллионам ежемесячных пользователей делиться опубликованной на этой неделе скандальной статьёй The New York Post, в которой выдвигались обвинения против сына кандидата от демократов Джо Байдена.

Как и многие другие соцсети, Twitter и Facebook продемонстрировали медлительность в борьбе с дезинформацией, говорится в статье.

До сих пор на этих платформах можно найти сообщения со ссылками на СМИ, которые контролируются режимами Китая, России, Кубы, Венесуэлы или Ирана, а также явно фейковые материалы с такими заголовками, как «COVID-19 — оружие США или Израиля, созданное, чтобы навредить Китаю и Ирану» или «США создали коронавирус в своих секретных лабораториях».

Юридический комитет сената США во вторник назначит для Джека Дорси и Марка Цукерберга, глав Twitter и Facebook соответственно, дату слушаний, которые состоятся позднее. На этих слушаниях руководители соцсетей будут объяснять, почему они пытались скрыть статью, которая вышла под заголовком «Электронная переписка Хантера Байдена демонстрирует, как он воспользовался связями своего отца, чтобы повысить свою зарплату в компании Burisma».



Издание ссылается на электронные письма, якобы полученные с ноутбука, который сын Джо Байдена предположительно сдал в ремонт, а потом о нём забыл.



В статье опубликовано несколько личных фотографий сына Байдена, а также упоминается несколько электронных писем о возможных встречах его отца, когда тот был вице-президентом США, с украинскими бизнесменами и об оказанных им услугах. Жёсткий диск компьютера таинственным образом оказался в руках Руди Джулиани, адвоката Трампа, который поделился с The New York Post частью информации.



Джулиани уже выступал в качестве посредника между президентом Трампом и нынешним правительством Украины для поиска компрометирующих доказательств в отношении Хантера Байдена, из-за чего палата представителей устроила Трампу «импичмент». Однако сенат США позднее оправдал главу Белого дома.



Пользователи Twitter, которые в среду и четверг хотели поделиться этой новостью, обнаружили, что платформа не даёт им это сделать. Facebook не запрещал делиться этой ссылкой, но мешал её распространению, напоминает ABC.