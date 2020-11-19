Reuters: после президентских выборов граждане США стали меньше доверять американской демократии

Открытое непризнание Трампом победы Байдена на президентских выборах, похоже, отражается на доверии общества к американской демократии, особенно среди республиканцев, пишет Reuters. Согласно опросу, проведённому информагентством совместно с компанией Ipsos, более половины опрошенных республиканцев заявили, что избранный президент США выиграл благодаря фальсификациям.
Половина республиканцев считают, что демократ Джо Байден одержал победу благодаря фальсификациям на выборах, пишет Reuters со ссылкой на опрос, проведённый информагентством 13 —17 ноября совместно с исследовательской компанией Ipsos.
В нём приняли участие 1346 респондентов, среди которых было 598 демократов и 496 республиканцев, остальные — независимые.
Опрос, в частности, показал, что открытое непризнание Трампом победы Байдена как по результатам всенародного голосования, так и в рамках коллегии выборщиков, похоже, отражается на доверии общества к американской демократии, особенно среди республиканцев.
73% опрошенных согласились с тем, что Байден выиграл выборы, и лишь 5% считают победителем Трампа. Но когда респондентам задали конкретный вопрос: по праву ли победил Байден, республиканцы заявили, что они с подозрением относятся к тому, как была достигнута победа избранного президента США.
52% республиканцев заявили, что на выборах «по праву победил» Трамп, и только 29% высказались схожим образом о Байдене.
Между тем 68% республиканцев выразили беспокойство по поводу возможных фальсификаций на выборах. И лишь 16% демократов озвучили схожую точку зрения.
О том, что нынешние президентские выборы в США были «законными и точными», заявили 55% взрослого населения Соединённых Штатов, то есть на 7% меньше, чем после выборов 2016 года. А о том, что нынешние выборы стали «результатом незаконного голосования или фальсификаций», заявили 28% опрошенных, то есть на 12% больше, чем четыре года назад.
Ещё до победы на выборах 2016 года Трамп активно жаловался на электоральный процесс, бездоказательно заявляя, что этот самый процесс несправедлив по отношению к нему.
После того как 7 ноября этого года Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы в президентской гонке, Трамп усилил напор критики, заявив своим сторонникам, что он стал жертвой массового незаконного голосования, напоминает издание.
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