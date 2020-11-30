Экс-контрразведчик США объяснил убийство иранского учёного: Израиль спешил сделать это при Трампе

Убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, скорее всего, было согласовано с Вашингтоном, заявляет бывший заместитель директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фильюцци в эфире MSNBC. По его словам, Израиль спешил нанести удар по иранской ядерной программе, пока у власти в США остаётся Дональд Трамп. Но и Иран будет мстить, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена, предупреждает Фильюцци.

Обратимся к бывшему заместителю директора ФБР по контрразведке Фрэнку Фильюцци. Фрэнк, я целый день ждала возможности поговорить с вами, мой друг. Так что я признательна вам за то, что вы нашли для нас время сегодня. Ведь когда я вчера услышала эту новость, я, репортёр, подробно освещавший Иран последние пару лет, была очень обеспокоена. Учитывая, как у нас здесь обстоят дела с администрацией, которой осталось недолго, а также учитывая возможное стремление администрации Байдена к новому соглашению с Ираном… Что может произойти до этого? Прежде всего расскажите, что вы думаете о вчерашнем убийстве ведущего иранского учёного-ядерщика.



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ, бывший заместитель директора ФБР по контрразведке: Вот как я смотрю на решения по национальной безопасности и внешней политике… Во многом так же, как мы все смотрим на жизненные решения. Можно сделать правильную вещь в неправильное время. Можно сделать правильную вещь по неправильной причине. И, что хуже всего, можно сделать неправильную вещь в неправильное время по очень неправильной причине. И сейчас я опасаюсь, что именно так обстоит дело с этим убийством.



Не вдаваясь в тонкости о том, был ли это израильский удар, одобренный или скоординированный с США… Мы можем поговорить об этом. И об опыте и недолгой жизни иранских экспертов в области ядерной энергии… Но давайте посмотрим, как мы оказались в этой ситуации и к чему всё идёт. Мы оказались в этой ситуации, потому что администрация Трампа решила разорвать договор, который, по мнению многих, работал и сдерживал ядерную программу Ирана. Мы оказались в этой ситуации, потому что этот президент, похоже, одержим желанием всё там разворотить, прежде чем он уйдёт и передаст дела Байдену. И к чему всё идёт? Ирану теперь будет крайне трудно вернуться за стол переговоров, сохранив лицо, а Байдену будет крайне трудно вновь проводить эффективную стратегию по Ирану.



Поговорим на упомянутую вами тему. О том, знали ли Соединённые Штаты о предстоящем ударе, о предстоящем убийстве, делился ли этой информацией с американскими властями кто-то в правительстве Израиля или МОССАД… Расскажите мне сначала, к какому выводу вы склоняетесь: израильские чиновники или разведчики делились этой информацией с властями США? После этой статьи The New York Times о том, что президент всего дней десять тому назад подумывал, не нанести ли ему удар по иранскому ядерному объекту, и его пришлось от этого отговаривать…



ФРЭНК ФИЛЬЮЦЦИ: Я был бы удивлён и даже, на самом деле, очень обеспокоен, если бы оказалось, что Израиль не согласовывал это с Соединёнными Штатами, прежде чем осуществить. Более вероятной мне представляется такая версия событий: Израиль сознаёт, что у него всего несколько недель, чтобы сделать всё, что ему нужно, при американском президенте, который, скорее всего, это позволит. Думаю, так и окажется. И, я думаю, этим не ограничится.



Конечно же, тревожит то, что Трамп, по сути, выписывает чеки, которые не может обналичить. Он предоставит Байдену разбираться с последствиями. С какими последствиями? Они могут быть существенными. Иран уже пообещал отомстить Израилю и Ирану*. И мы, вероятно, увидим это при администрации Трампа. Почему? Потому что Иран не хочет оставлять месть на потом, на время после вступления Байдена в должность. Им бы хотелось начать с Байденом с чистого листа. Итак, что касается безопасности, я опасаюсь атак против американских и израильских интересов в ближайшие несколько недель.



Дата выхода в эфир 29 ноября 2020 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).