Fox News рассказал, что общего у «прогрессивных» женщин и афганских радикалов

Сенатор-демократ Кирстен Синема выступила против байденовского законопроекта — и протестующие преследовали её даже в туалете. Однако привычные «защитницы женщин» в США осудили саму Кирстен, а не её обидчиков, сообщает Fox News. По словам телеведущего Грега Гатфелда, левые активисты и афганские талибы* одинаково сильно ненавидят независимых женщин.

Что же случилось со всеми этими прогрессивными женщинами, которые когда-то переживали за женщин, особенно женщин у власти? Всё это куда-то пропадает, если вы женщина не их типа. Тогда угнетение вдруг становится необходимостью. Вот наш любимый мешок порченой картошки, Джой Бехар, объясняет, что активисты были вынуждены зайти в уборную, чтобы высказать всё в лицо сенатору Синеме.



ДЖОЙ БЕХАР, ведущая ABC: Синему везде ищут и не могут найти! Она отсутствует. Ей звонят, чтобы провести встречу, с ней пытаются переговорить по телефону. Она не… Она как будто пропавшая без вести! Так что это единственная альтернатива, которая у них была!



Джой Бехар легко говорить! Ни у кого не достанет смелости последовать за ней в сортир! Это называется — жить надоело! Шесть футов дистанции — против радиуса этого взрыва? Это единственный раз, когда я соглашусь с (главным инфекционистом США. — ИноТВ) Фаучи по поводу ношения нескольких масок.



Итак, если Синема «пропала без вести», значит, к ней можно приставать в уборной? По логике Джой, правые активисты должны выстроиться в 15 рядов перед кабинкой, когда Камала (Харрис, вице-президент США. — ИноТВ) откладывает личинки! Устаревшее выражение. Если уж говорить о «пропавших без вести», она — единственный вице-президент в истории, которого можно найти только с помощью поисково-спасательных служб!



Но моя любимая лицемерка — хамелеон Кирстен Пауэрс. Когда-то давно, одинокими ночами, она читала нам всем нотации о том, как плохо мы относимся к женщинам у власти, и о том, что отсутствие великодушия разрушает саму ткань Америки. Но теперь, когда она работает на CNN, её мнение внезапно переменилось. Просто поразительно, что делают с человеком 300 баксов в неделю и бесплатные услуги парикмахера и визажиста! Не знаю, так ли это на самом деле.



Она утверждает, что была ошарашена — ошарашена! — недовольством людей по поводу того, что хамы загнали Синему в кабинку. Она объяснила это так: если Синема не хотела, чтобы за ней пошли в уборную, ей не следовало идти в уборную! Не хватает только фразы: «Сама напросилась!» Как сенатор посмела воспользоваться уборной? И как она посмела выставлять напоказ всему миру свои округлые умеренные ответы? И откуда такая потребность в использовании туалета? Просто делай, как другие сенаторы-демократы: мочись на своих избирателей!



Итак, это повесть о двух Кирстен. Одну из них не оставляют в покое даже в уборной, а другая срать хотела на элементарные правила приличия. Извини, Пауэрс, для требований есть время и место, и это отнюдь не женский туалет! Поверьте мне, испытано лично!



Что ещё важнее, Пауэрс стыдит женщину за то, что ей потребовалась уборная, и при этом оправдывает агрессивную тактику леваков. А ведь когда-то она говорила, цитирую: «В нашу кулачную, беспощадную эпоху проповедь великодушия по отношению к носителям противоположных политических взглядов — это, определённо, контркультура». Да, это одна из цитат Пауэрс на тему великодушия. Оказалось, она примерно так же великодушна, как Байден элегантен на лестнице!



Одно можно сказать точно: агрессивная толпа на её стороне. Травля Синемы встретила поощрение в Twitter. Казалось бы, проповедники великодушия должны бросить вызов толпе, а не раздавать ей вилы. Это как-то не по-христиански. Но когда политика отравляет умы, появляются идиоты, оправдывающие всевозможный экстремизм. Это спектр: от приставания к людям за обедом — до физических нападений. Мы называем это «Антифа», они называют это идеей.



Тем временем к рассерженным мамам и папам относятся так, будто они подкладывают самодельные взрывные устройства на парковке для учителей. Двойные стандарты так же ощутимы, как вонь в мужском туалете конгресса.



Взять, к примеру, Келли Пол, жену (сенатора США. — ИноТВ) Рэнда Пола. Она пишет: «Толпа удерживала нас в заложниках десять минут, плевала на нас и угрожала убийством. Не предъявлено никаких обвинений! Нам домой присылали фейковые споры сибирской язвы и угрозы убийством. Не предъявлено никаких обвинений! Только что узнала, что человеку, звонившему в офис Рэнда в сенате и угрожавшему нас застрелить, не будет предъявлено обвинений». Кирстен Пауэрс, наверное, считает, что она (Келли Пол. — ИноТВ) сама напросилась. «Эй, если ты не хотела, чтобы тебе угрожали смертью, может быть, тебе просто не быть на виду? Знаешь, возвращайся-ка на кухню и помалкивай».



Это так похоже на «Талибан»*! Поразительно, сколько общего у женщин-левачек с этими женоненавистниками. И я говорю даже не об их сандалиях и бородах. И те, и другие получают удовольствие, прибегая к жёсткому принуждению, чтобы заставить молчать женщин, которые слишком много о себе возомнили. «Талибан» забросает женщину камнями за неприкрытую лодыжку. Левые разнесут в пух и прах политически умеренную женщину, продемонстрировавшую толику здравого смысла. Если бы они ещё хоть чуточку больше походили на «Талибан», Байден раздал бы им оружие!



Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.