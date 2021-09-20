CNN: «можно лишь чистить туалеты» — афганским женщинам запретили работать на мэрию Кабула

Сотрудницам мэрии Кабула фактически запретили работать, при этом выходить на работу разрешено лишь тем женщинам, обязанности которых мужчины выполнять не могут, передаёт CNN. В частности, одним из немногих доступных для женщин способов трудоустройства стала чистка женских туалетов.
Сотрудницам муниципальных органов Кабула приказали оставаться дома, а выходить на работу разрешено лишь тем женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, сообщает CNN.
Этот шаг, о котором объявил исполняющий обязанности мэра Кабула Хамдулла Номани, фактически означает, что женщинам теперь запрещается работать во властных структурах столицы Афганистана.
Согласно этому же заявлению, одна из немногих работ, которую женщины смогут теперь выполнять для мэрии Кабула, — это чистить женские туалеты.
Из-за этого решения столичных властей теперь сотни женщин останутся без работы. По словам Номани, на мэрию работает 2930 человек, 27% из которых — женщины.
После прихода «Талибана»* к власти в Афганистане местные женщины и девушки живут во всё более укрепляющемся страхе. Несмотря на неоднократные заверения талибов в том, что они намерены соблюдать права женщин, приказ о женщинах-госслужащих стал очередным признаком того, что свободам последних 20 лет наступает конец.
Как напоминает CNN, «Талибан» в прошлый раз находился у власти в Афганистане в период с 1996-го по 2001 год. Тогда группировка запретила женщинам и девочкам получать образование и работать, не позволяла им покидать дом без сопровождения и заставляла их полностью закрывать свои тела.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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