Guardian: Австралия отвергла обвинения в «преследовании» Джоковича после аннулирования визы теннисиста

Теннисиста Новака Джоковича лишили визы Австралии из-за нарушения антиковидных мер, пишет The Guardian. Однако премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг обвинения президента Сербии Александара Вучича в преследовании спортсмена, заявив, что «правила есть правила». Предоставленное Джоковичем медицинское освобождение от вакцинации было признано недостаточно обоснованным.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Австралию в «плохом обращении» со звездой тенниса Новаком Джоковичем, которому было отказано во въезде в страну из-за нарушения антиковидных мер, сообщает The Guardian.

Джоковича на несколько часов задержали в аэропорту Мельбурна по прилёте на Открытый чемпионат Австралии по теннису, после чего его виза была аннулирована. Как отмечает издание, ранее теннисист получил «спорное» разрешение на въезд, получив медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19. Однако пограничная служба Австралии в заявлении отметила, что он не предоставил достаточных доказательств в поддержку освобождения от прививки.

Президент Сербии пообещал бороться за первую ракетку мира. «Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним, что наши органы власти принимают все меры, чтобы преследование лучшего теннисиста мира было прекращено в самые кратчайшие сроки», — заявил Вучич после телефонного разговора с Джоковичем.

В четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил аннулирование его визы, однако отверг обвинения в преследовании сербского спортсмена, заявив, что «правила есть правила».

«Австралия имеет суверенные границы и чёткие правила, не допускающие дискриминации, как и многие другие страны. Это связано со справедливым и разумным применением законов Австралии о защите границ. Всё, что я могу сказать, это то, что предоставленное медицинское освобождение было признано недостаточно обоснованным», — объяснил решение пограничной службы Моррисон.

По словам австралийского премьера, именно жёсткая пограничная политика страны «сыграла решающую роль в том, что в Австралии один из самых низких уровней смертности в мире от COVID-19».

В декабре в Tennis Australia объявили, что для участия в турнире Большого шлема в Мельбурне теннисистам необходимо пройти вакцинацию. Там также предоставили возможность спортсменам получить медицинское освобождение от прививки, которое позволит въехать в австралийский штат Виктория без необходимости проходить 14-дневный карантин.

Джокович, которого издание называет «противником вакцинации», заявил, что для участия в соревнованиях ему был предоставлен медотвод, однако не уточнил причину, по которой получил освобождение.

По словам генерального директора Tennis Australia Крейга Тили, заявление о медицинском освобождении Джоковича было принято после тщательного рассмотрения. Тили уточнил, что в организации всего получили 26 заявлений, однако одобрены были лишь несколько из них.

Как напоминает The Guardian, первоначальное решение о допуске первой ракетки мира на турнир в Мельбурне вызвало возмущение общественности. Тем не менее после аннулирования его визы спортсмена поддержали сразу несколько других прославленных теннисистов.

В частности, американец Теннис Сандгрен, который снялся с Открытого чемпионата Австралии по теннису, так как не вакцинировался, указал на то, что решение о предоставлении медотвода Джоковичу одобрили две независимые группы медицинских экспертов, но «политики препятствуют этому».

В четверг утром Джоковича доставили в карантинный отель в преддверии депортации из Австралии.