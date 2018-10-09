Spiegel: «антигерои» ЧЕ-2016 отметились дебошем в московском кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в московском кафе, избив посетителя, пишет Der Spiegel. Во время драки в ход шли даже стулья. В результате происшествием занялась полиция. Как отмечает издание, ранее Кокорин и Мамаев уже «прославились» шумной вечеринкой в Монако после провального выступления своей сборной на Евро-2016.

Министерство внутренних дел России начало расследование по факту нападения на сотрудника Минпромторга, произошедшего вечером в понедельник в одном из московских кафе, сообщает Der Spiegel. Среди подследственных – футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые, согласно свидетельствам, приняли участие в нападении на чиновника, получившего в результате серьёзные травмы.

Издание приводит информацию местных СМИ, по которой Мамаев и Кокорин, в составе группы других людей, напали на чиновника, после того, как он сделал им замечание по поводу их поведения. Дошло даже до того, что они швырялись в пострадавшего стульями. Сотруднику министерства пришлось оказывать помощь в больнице, после чего он написал заявление в полицию, сообщает Der Spiegel.

Это не первый публичный скандал с участием Мамаева и Кокорина, информирует немецкое издание. Вскоре после вылета сборной России с ЧЕ-2016, где она заняла последнее место в своей группе, в Интернете появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев, оба бывшие на тот момент игроками сборной, веселятся на вечеринке с шампанским в Монако. Тогда они были отстранены от выступлений за национальную команду, пишет издание.

Позднее Кокорин вернулся в сборную, после того как он извинился за своё поведение, Мамаев же, как сообщает Der Spiegel, с тех пор не провёл за национальную команду ни одного матча. В данный момент он выступает за ФК «Краснодар», Кокорин же защищает цвета питерского «Зенита».