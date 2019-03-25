Hill: Трамп официально признает Голаны израильскими во время визита Нетаньяху в США

Как заявил посол Израиля в США Рон Дермер, Дональд Трамп официально признает суверенитет Иерусалима над Голанскими высотами в понедельник 25 марта, во время визита Биньямина Нетаньяху в Белый дом. По словам дипломата, наконец, после победы военной, благодаря которой Израилю достались Голаны, состоится победа дипломатическая, сообщает The Hill.
В понедельник 25 марта президент США Дональд Трамп подпишет официальные документы, согласно которым США признают Голанские высоты израильскими, пишет The Hill. Мероприятие состоится в рамках визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Об этом сообщил израильский посол в США Рон Дермер.
Также, выступая на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне, Дермер поблагодарил Трампа за признание суверенитета Иерусалима над Голанскими высотами. «Думаю, этому следует поаплодировать стоя», — добавил дипломат.
Посол напомнил, что 52 года назад эта территория досталась его стране в ходе «оборонительной войны», но военная победа — это одно, а дипломатическая — совершенно другое. На достижение дипломатического признания Израилю, по словам дипломата, потребовалось полвека, но теперь в Белом доме будет «официально провозглашена» и эта победа.
Как напоминает издание, посол имеет в виду Шестидневную войну 1967 года, в ходе которой Израиль захватил принадлежавшие Сирии Голанские высоты. В 1981 году Иерусалим присоединил к себе эти территории, однако США и другие государства этот шаг законным не признали, настаивая на том, что судьба высот должна решаться путём переговоров. Но на прошлой неделе Дональд Трамп объявил на своей странице в Twitter, что собирается признать территорию израильской.
Несмотря на заявление президента в соцсети, администрация не торопилась с оформлением соответствующей документации, и до слов Дермера было неясно, когда бумаги будут подписаны. Некоторые считают, что, поддержав позицию Израиля, Трамп хотел помочь поднять рейтинги Нетаньяху накануне предстоящих в Израиле выборов. Сам американский лидер такие предположения отрицает.
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