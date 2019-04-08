Yeni Safak Оригинал

Yeni Safak: Эрдоган заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит укреплять сотрудничество с Москвой, пишет Yeni Safak. При этом он также прокомментировал недавние слова израильского премьера Биньямину Нетаньяху о намерении аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан. Эдроган, в частности, указал на то, что эта территория принадлежит палестинцам, добавив, что Анкара встанет на сторону Палестины.
Yeni Safak: Эрдоган заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед официальным визитом в Москву заявил, что его страна продолжит укреплять сотрудничество с Россией, пишет Yeni Safak.
 
Он также прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что тот в случае победы на предстоящих парламентских выборах аннексирует израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
 
Турецкий лидер подчеркнул, что эта территория принадлежит палестинцам и что Анкара встанет на сторону Палестины.
 
Как отмечает издание, турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин в понедельник откроют перекрёстный Год культуры и туризма России и Турции. 
 
Это будет уже третья с начала года встреча двух лидеров.
 
Эрдоган также примет участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Эти встречи проводятся ежегодно с 2010 года, говорится в статье.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Yeni Safak Турция Европа
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