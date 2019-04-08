Yeni Safak: Эрдоган заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед официальным визитом в Москву заявил, что его страна продолжит укреплять сотрудничество с Россией, пишет Yeni Safak.

Он также прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что тот в случае победы на предстоящих парламентских выборах аннексирует израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Турецкий лидер подчеркнул, что эта территория принадлежит палестинцам и что Анкара встанет на сторону Палестины.

Как отмечает издание, турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин в понедельник откроют перекрёстный Год культуры и туризма России и Турции.

Это будет уже третья с начала года встреча двух лидеров.

Эрдоган также примет участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Эти встречи проводятся ежегодно с 2010 года, говорится в статье.