Цена и гибкость — Deutsche Welle объяснил, почему Эрдоган предпочёл С-400 натовским аналогам

Основные преимущества С-400 перед натовскими аналогами из Франции и США — это гибкость в использовании и цена, пишет Deutsche Welle. Систему можно оснастить ракетами разных типов, а её стоимость в два раза меньше, чем у Patriot. Впрочем, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были и другие причины пойти на конфликт со своими партнёрами по НАТО ради этого оружия, рассказывает немецкое издание.

Многое указывает на то, что в июле Турция всё-таки получит российские системы ПВО С-400, пишет Deutsche Welle. Протесты американского правительства против этой сделки ни к чему не привели. В Вашингтоне опасаются, что Москва сможет использовать С-400 для шпионажа за НАТО, в частности, за американским современным истребителем-«невидимкой» F-35, объясняет немецкое издание.

«Чего же особенного в этом оружие, раз Анкара решилась ради него пойти на конфликт со своими партнёрами по альянсу?» — задаётся вопросом автор статьи. C-400 «Триумф» — это система противовоздушной обороны большой и средней дальности, объясняет издание. Это самая продвинутая модель в серии вооружения, которое разрабатывалось после Второй мировой войны в Советском Союзе и позже модернизировалось в России. С-400 способна сбивать самолёты и тактические баллистические ракеты, а также беспилотные устройства на высотах до 27 км.

В систему входят командный центр, мобильная радиолокационная станция, а также ракетная пусковая установка. Её производит оборонный концерн «Алмаз-Антей». В России утверждают, что эта система лучше, чем её аналоги из США или Франции. «В то время как Запад создавал лучшие самолёты, русские всегда лидировали в ракетостроении», — подтверждает такую оценку профессор Бирмингемского университета Ричард Коннолли. К тому же С-400 более гибкая в использовании: её можно оснащать ракетами разных типов. Ещё одно преимущество — это цена. «С-400 приблизительно в два раза дешевле, чем американская система Patriot», — подчеркнул Конноли.

Но наверняка у Турции были и политические причины для покупки российского оружия, продолжает издание. Анкару особенно привлекает возможность использовать эту систему против американского оружия. По мнению некоторых экспертов, эта сделка — сигнал США и другим, что Анкара собирается проводить самостоятельную политику в сфере обороны.

После Китая Турция стала второй страной, которая закупила С-400, продолжает издание. Индия также подписала сделку на сумму $5,5 млрд и ожидает поставки систем. Некоторые страны в Персидском заливе тоже проявили интерес. Но у С-400 есть и недостатки, отмечают эксперты. «Она ещё никогда не использовалась в реальных боевых условиях, — утверждает эксперт Симон Вецеман из Стокгольмского института исследования проблем мира. — Единственная система ПВО, проверенная в бою, — это американская Patriot — в войне в Персидском заливе в 1991 году».

Предыдущую модель С-300 ещё во время существования СССР планировалось интегрировать в систему противовоздушной обороны всей страны, напоминает Deutsche Welle. Особенность же С-400 заключается в том, что её можно использовать автономно. Пока неизвестно, как Турция собирается защищать сами С-400 от авиаударов. В России для этого есть современная система ПВО малой дальности. Возможно, Турция купит её. В любом случае в Москве не против продать Анкаре и другое вооружение.

Анкара также рассчитывает на трансфер технологий из России. Некоторые части С-400 будут производиться на турецких заводах. Но это будет скорее «символическим участием», убеждены эксперты: «Речь идёт о вкручивании гаек — не более». По неподтверждённым данным, Москва отказалась предоставлять Анкаре доступ к электронным настройкам системы, например, к программному обеспечению, распознающему, кто свой, а кто чужой.

Также в России ведётся активная работа по разработке новой системы С-500 «Прометей». Она будет готова к эксплуатации приблизительно в 2020 году. Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что модель уже можно вводить в серийное производство. Новая система будет обладать большей дальнобойностью и сможет поражать спутники на низких орбитах.