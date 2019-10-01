WSJ: сланцевый бум в США идёт на спад в то самое время, когда мир нуждается в нефти

Добыча сланцевой нефти в США переживает замедление темпов роста, пишет WSJ. Как отмечают эксперты, связано это отчасти с тем, что действующие скважины используются уже почти на пределе возможностей. Причём темпы роста нефтедобычи в Америке падают в то самое время, когда мир после атак на саудовские НПЗ нуждается в чёрном золоте больше всего.
Американский сланцевый бум замедлился в то самое время, когда после атак на саудовские нефтяные объекты мир нуждается в чёрном золоте больше всего, пишет The Wall Street Journal.
Согласно данным Министерства энергетики США, добыча нефти в стране за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась менее чем на 1%, тогда как в прошлом году за аналогичный период этот показатель вырос почти на 7%.
В последний раз сланцевая добыча падала несколько лет назад из-за резкого снижения цен на энергоресурсы в мире. Однако нынешний спад вызван отчасти тем, что скважины были пробурены слишком близко друг от друга, в результате чего объёмы нефтедобычи оказались ниже ожидаемых, отчасти тем, что наиболее перспективные месторождения иссякают быстрее, чем ранее прогнозировалось.
Также ограниченный рост нефтедобычи в этом году в некоторой степени вызван тем, что в прошлом году добыча росла чересчур быстро. Если в январе 2018 года страна производила в среднем 10 млн баррелей в день, то уже к концу года нефтедобыча выросла до 12 млн баррелей в день.
«Мы приближаемся к пику добычи и пику возможностей этих скважин», — прокомментировал ситуацию Джеймс Вест, управляющий директор инвестиционного банка Evercore ISI.
Добыча сланцевой нефти в США составляет 8 млн баррелей в день, то есть приблизительно 10% от общего объёма мировой нефтедобычи. Это помогло обезопасить Соединённые Штаты и мир в целом от геополитического потрясений в нефтяной сфере, например, от недавней атаки на саудовские нефтяные объекты, которые серьёзно подорвали возможности крупнейшего экспортёра чёрного золота в мире, пишет The Wall Street Journal.
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