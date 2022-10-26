Саудовский журналист: Америке стоит исправить свою ошибку и нормализовать отношения с Эр-Риядом

США действуют непоследовательно как внутри, так и за пределами страны, и это негативно отразилось на отношениях Вашингтона с Саудовской Аравией. Как пишет автор статьи, Америке стоит исправить свою ошибку, поскольку связи между двумя странами имеют глубокие корни и основываются на общих интересах.

Чтобы понять, что привело к знаменитому решению ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, необходимо коснуться истории отношений Саудовской Аравии и США с момента прихода президента Обамы в Белый дом. Как пишет саудовский журналист Фахад Ибрагим Аль-Дахейсер, всё началось с поддержки администрацией Обамы революций «арабской весны» и исламистских сил в борьбе с «монархическими» режимами. Позже стало ясно, что американский подход привёл к разрухе и гибели тысяч жертв так называемой демократии.

Потом был Дональд Трамп, который сначала объявил хуситов террористической группировкой, однако это решение сразу же было пересмотрено. А когда Белый дом занял Байден, пообещавший превратить королевство в «страну-изгоя», США вывели часть своих подразделений, забрав и системы ПВО, а затем вовсе остановили продажу вооружений Саудовской Аравии.

Но и на этом, продолжает автор материала, Вашингтон не остановился. Так, саудовскому чиновнику, бежавшему из страны с миллиардами долларов, предоставили убежище, посчитав его другом американской разведки. Саудовская Аравия ничего не предприняла против стратегического союзника, не обменивалась с США оскорблениями, которыми пестрят американские СМИ, однако на фоне подобного поведения Эр-Рияд в течение последних пяти лет «заложил основы для своего возрождения».

Автор статьи уверен, что администрация США действует непоследовательно как внутри, так и за пределами страны, и это является роковой ошибкой. Их поведение по отношению к Саудовской Аравии — лишь капля в океане ошибочных решений. Оно подталкивает президента Украины и дальше противостоять Путину и избегать переговоров с ним до тех пор, пока вооружённый конфликт не ввергнет Европу, Америку и остальной мир в крупномасштабные кризисы. А американский энтузиазм на внутриполитической арене в отношении прав меньшинств в ущерб правам большинства предвещает гражданскую войну и в самих Соединённых Штатах.

Как заключает автор материала, саудовско-американские отношения имеют глубокие корни и основываются на общих интересах, поэтому властям США нужно исправить свою ошибку.

«Я убеждён, что произошедшее — американская ошибка. Власти осознают это и исправят, как они уже сделали это с показателями инфляции, преступности и распространения наркотиков, как они занимаются возрождением ценностей в начальных школах или регулируют механизмы голосования на выборах. Американский народ, понимающий, что происходит вокруг него, в полной мере осознал, что все эти беды рождаются внутри страны и внешняя политика их правительства также формируется им самим, так что ни одна другая страна не имеет к его ошибкам никакого отношения», — пишет автор статьи.