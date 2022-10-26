Саудовский журналист: Америке стоит исправить свою ошибку и нормализовать отношения с Эр-Риядом
Чтобы понять, что привело к знаменитому решению ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, необходимо коснуться истории отношений Саудовской Аравии и США с момента прихода президента Обамы в Белый дом. Как пишет саудовский журналист Фахад Ибрагим Аль-Дахейсер, всё началось с поддержки администрацией Обамы революций «арабской весны» и исламистских сил в борьбе с «монархическими» режимами. Позже стало ясно, что американский подход привёл к разрухе и гибели тысяч жертв так называемой демократии.
Потом был Дональд Трамп, который сначала объявил хуситов террористической группировкой, однако это решение сразу же было пересмотрено. А когда Белый дом занял Байден, пообещавший превратить королевство в «страну-изгоя», США вывели часть своих подразделений, забрав и системы ПВО, а затем вовсе остановили продажу вооружений Саудовской Аравии.
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