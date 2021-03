National: «как в Пхеньяне и Тегеране» — ВВС раскритиковали за «махровую пропаганду»

Политики и представители общественности с недоверием отреагировали на видео BBC о британском министре финансов Риши Сунаке, которое «больше напоминает государственное вещание в Пхеньяне и Тегеране», пишет The National.



В этом видео, которое сопровождается оптимистичной музыкой, Сунак предстаёт перед нами на художественно отредактированном фоне, при этом голос диктора говорит зрителям, что министра «активно хвалят» за его схему отпусков, оплачиваемых не работодателем, а государством (furlough scheme), а также за другие меры поддержки.



Первое, что нам рассказывают о канцлере три участника этого видео, — он «очень смышлёный и очень умный», «галантный мужчина, получивший образование в Оксфорде и Стэнфорде», который «сразу произвёл на меня впечатление человека, который добивается успеха».



Кэти Боллз, заместитель редактора правого политического журнала Spectator, имеющего тесные связи с офисом премьер-министра, — это первый человек, который фигурирует на видео в качестве говорящей головы. Она говорит, что невозможно найти человека, кому бы не нравился Сунак, поэтому краткую биографию о нём составлять скучно.



Диктор сообщает нам, что политик удивительно быстро взобрался «к вершине по скользкой Вестминстерской дорожке». А затем Пиппа Крерар из издания The Mirror сообщает, что из-за своего скоростного карьерного взлёта Сунак «ещё не нажил себе врагов».



Как напоминает The National, Сунак был назначен канцлером казначейства после того, как его предшественник Саджид Джавид ушёл в отставку в феврале 2020 года.



Он покинул свой пост в знак протеста после того, как британский премьер Борис Джонсон попытался захватить контроль над Казначейством, заставив Джавида уволить всех его советников и вместо них набрать себе людей из премьерского офиса.



В своём заявлении об отставке министр сделал много тонко завуалированных выпадов в адрес тогдашнего специального советника Доминика Каммингса, с которым он, как сообщается, неоднократно конфликтовал.



Джавид также добавил, что, по его мнению, ни один «уважающий себя министр» не примет условия, на которых Каммингс и Джонсон просили его работать.



Однако, как отмечается в статье, ему на замену быстро поставили Риши Сунака.



В видеоролике BBC нынешнего министра финансов также хвалят за популяризацию слова furlough (ранее означало отпуск без сохранения зарплаты. — ИноТВ), однако затем говорится и о критике, звучавшей в его адрес.



Так, например, в видео появляется Мел Страйд, которого представляют как парламентария и председателя комитета палаты общин по вопросам казначейства, но никак не упоминается то, что он является однопартийцем Сунака. Однако, как заявили в BBC, они обычно так и делают.



Страйд говорит: «В целом, Риши преуспел».



Между тем он упоминает в качестве ошибки Сунака то, что во время пандемии некоторые люди не попали в правительственную программу поддержки.



При этом Пиппа Крерар говорит, что предложенная им схема «Ешьте вне дома, чтобы помочь» была «спорной». По её словам, хотя «в то время нам всем это понравилось», но потом возникли вопросы, не поспособствовало ли это распространению COVID-19.



Как отмечает The National, исследование, опубликованное в октябре 2020 года, показало, что «от 8 до 17 процентов вновь обнаруженных очагов инфекции COVID-19 могли быть связаны с этой схемой». Позже Борис Джонсон, похоже, согласился с этими выводами.



Затем видео описывает стратегию Риши Сунака в социальных сетях, которая пытается представить его «ботаником» из народа. О его «позолоченном пути» упоминается лишь вскользь.



Издание The National напоминает, что Сунак — самый богатый депутат британского парламента: его состояние оценивается в сумму £200 млн. Его тесть — миллиардер Нагавара Рамарао Нараяна Мурти, занимающий шестое место в списке самых богатых людей Индии. До того как стать парламентарием, Сунак работал на хедж-фонды и инвестиционных банкиров Goldman Sachs.



Видео завершается вопросом, может ли Сунак, который был канцлером казначейства уже в течение 13 месяцев, в ближайшем будущем занять пост британского премьера.



Реагируя на публикацию, пользователи социальных сетей и политики выразили возмущение в связи с этой «махровой пропагандой истеблишмента».



Один пользователь написал: «Представьте, что левые выпускают такую ​​возмутительную заказную журналистику, — это невозможно. Это махровая пропаганда истеблишмента. Надо быть сумасшедшим, чтобы видеть это как-то иначе».



Али Милани — лейборист, который на всеобщих выборах 2019 года был соперником Бориса Джонсона по избирательному округу, — написал: «Это не журналистика, это партийно-политическая трансляция. Это больше напоминает государственное вещание в Пхеньяне и Тегеране. Скажите мне ещё раз, что в британских СМИ нет серьёзной проблемы системной предвзятости».



Депутат от Лейбористской партии Кейт Осборн добавила: «Зачем тратить время и деньги на предвыборную агитацию, ведь если вы Риши Сунак, то BBC сделает это за вас?»



Аарон Бастани из Novara Media написал: «Полная противоположность журналистике. Это подрывает зачастую блестящие репортажи и сбор новостей других, менее заметных подразделений BBC. Оконфузились».



Многие пользователи Twitter призвали социальную сеть начать добавлять к видео BBC теги «СМИ, аффилированное с британским государством», как это делается в случае с такими средствами массовой информации, как Russia Today.



Это не первый раз, когда BBC подвергается резкой критике за оказанное канцлеру расположение.



В июле 2020 года телеканал был вынужден удалить видео, в котором Сунак был изображён в образе супермена, напоминает The National.