Guardian Оригинал

Guardian: Путин пригрозил США гонкой вооружения в случае выхода американцев из ДРСМД

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Если Белый дом выйдет из Договора РСМД и начнёт наращивать арсенал ракет средней и меньшей дальности, Россия ответит зеркальными мерами, заявил глава Кремля Владимир Путин. «Видимо, наши американские партнёры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие», — передаёт слова российского президента Guardian.
Guardian: Путин пригрозил США гонкой вооружения в случае выхода американцев из ДРСМД
Reuters

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил США зеркальными мерами, если те выйдут из Договора РСМД и начнут наращивать вооружение, сообщает Guardian.

Президент России сделал это заявление после того, как госсекретарь США Майк Помпео поставил перед Москвой ультиматум, дав 60 дней на уничтожение ракет 9M729, дальность действия которых якобы нарушает лимиты Договора РСМД.

Глава Кремля подчеркнул, что США не предоставили «никаких доказательств» предполагаемым нарушениям со стороны России и пригрозил гонкой вооружения, если Белый дом выйдет из существующего соглашения. «Теперь, видимо, наши американские партнёры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие (ракеты средней и меньшей дальности. — ИноТВ). Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — заключил российский лидер.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Белый дом Владимир Путин Майк Помпео ракета Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров