Der Tagesspiegel Оригинал

Der Tagesspiegel: Трамп назвал военный бюджет США «безумным» и заговорил о разоружении

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После выхода из Договора РСМД глава Белого дома Дональд Трамп неожиданно изменил свою риторику, пишет Der Tagesspiegel. Он предложил президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину провести переговоры о разоружении, чтобы покончить с «масштабной, неконтролируемой гонкой вооружений».
Der Tagesspiegel: Трамп назвал военный бюджет США «безумным» и заговорил о разоружении
Reuters

В октябре этого года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе из Договора РСМД, напоминает Der Tagesspiegel. А теперь вдруг выразил готовность к участию в переговорах о разоружении с президентами России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает автор статьи.

«Я уверен, что в будущем президент Си и я вместе с российским президентом Путиным начнём переговоры о том, как реально покончить с масштабной, неконтролируемой гонкой вооружений», — написал Трамп у себя в Twitter. Он также напомнил, что в 2018 оборонный бюджет США составил $716 миллиардов. «Это безумие!» — прокомментировал глава Белого дома эту цифру.

С такими заявлениями Трамп выступил после саммита G20 в Буэнос-Айресе, на котором усилил конфронтацию торгового конфликта с Китаем. Из-за этого возникли опасения, что мир охватит новая гонка вооружений. 

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источник
Der Tagesspiegel Германия Европа
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Белый дом Дональд Трамп Китай ракета Россия США
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