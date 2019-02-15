Dagens Samhälle: ЕС — «политический карлик», и венесуэльский кризис это доказал
На прошлой неделе Испания стала первым европейским государством, признавшим Хуана Гуаидо и.о. президентом Венесуэлы до тех пор, пока в стране не будут проведены свободные выборы. В то же время президент Николас Мадуро отклонил ультиматум о созыве новых выборов, пишет Dagens Samhälle.
Швеция и большинство остальных стран ЕС также поддержали лидера венесуэльской оппозиции. Однако ЕС как единая держава этого не сделал. Хотя совместная декларация о признании Гуаидо уже лежала на столе в Брюсселе, а 28 министров иностранных дел ЕС собирались её утвердить, одна страна — Италия — выступила против. И тогда всё соглашение рухнуло.
С итальянским вето ЕС упустил шанс сыграть решающую роль в ситуации, когда на чаше весов оказалось будущее Венесуэлы. Упущена была возможность и стать противовесом США, России и другим странам, которые так или иначе влияют на развитие событий в этой латиноамериканской стране. «Конечно, каждая отдельно взятая страна ЕС может кричать, что ей угодно, однако они настолько малы, что их голос легко тонет в веских заявлениях мировых гигантов», — отмечает издание.
«Есть поговорка, что в глобальном смысле ЕС — это экономический гигант, но политический карлик. Прошлая неделя подтвердила это на нескольких примерах. В то же самое время, когда страны ЕС разошлись во мнениях по Венесуэле, вступил в силу крупнейший в мире торговый договор с Японией», — напоминает Dagens Samhälle.
Именно посредством торговых договоров ЕС влияет на окружающий мир. В соглашении с Японией, например, было требование следовать климатической повестке дня. Другие страны подстраиваются под регламенты ЕС — например, по защите данных и продовольственной безопасности, — чтобы иметь доступ к 500 млн богатых потребителей. При этом в мире у ЕС нет никакого серьёзного военного или дипломатического влияния.
Общая европейская внешняя политика просто рудиментарна по сравнению с другими крупными проектами вроде внутреннего рынка, торговой политики и общей валюты. Это вызвано тем, что на дипломатическом фронте Брюссель действует только в том случае, если все 28 членов ЕС хотят одного и того же.
«Ни одна страна ЕС в отдельности не может сравниться с США или Китаем. Как сказал однажды один из основателей ЕС бельгийский политик Поль-Анри Спаак: «В Европе есть два вида стран: маленькие страны и страны, которые ещё не осознали, что они маленькие», — напоминает газета.
Однако есть европейцы, которые хотят изменить эту ситуацию. Осенью председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил упразднить право вето по определённым внешнеполитическим решениям, в частности, когда ЕС критикует нарушения прав человека, когда речь идёт о санкциях в отношении государств, не принадлежащих к ЕС, и когда Брюссель принимает решение по общегражданским инициативам.
В своей речи Юнкер напомнил о нескольких случаях, когда одна или две страны блокировали решение, которое поддержало большинство. Например, в 2017 году греческое правительство наложило вето на декларацию, в которой ЕС раскритиковал Китай за преследования «критиков режима».
Дело в том, что годом ранее Китай вложил серьёзные средства в греческую инфраструктуру, и греки решили не кусать руку, которая их кормит. Таким образом в своей внешней политике ЕС никогда не бывает сильнее своего самого слабого звена.
Кроме того, Юнкер в своей речи затронул и тему «европейского суверенитета», чтобы Европа могла говорить одним голосом и ей не приходилось бы подчиняться воле других великих держав. Об этом же говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.
Предложение Еврокомиссии упразднить право вето во внешнеполитических вопросах нашло поддержку в Германии и Франции. Однако это решение должно быть одобрено всеми членами ЕС, что означает, что у каждой страны в этом случае будет право вето. Кроме того, мысль об отмене вето не нравится таким маленьким и нейтральным с военной точки зрения странам как Швеция и Ирландия.
«Венесуэльская катастрофа прошлой недели, тем не менее, пошатнула уверенность некоторых скептиков. В то же время вопрос о том, какую роль Европа будет играть во всё более тревожном мире, никуда не денется», — подводит итог Dagens Samhälle.