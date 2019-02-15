Dagens Samhälle: ЕС — «политический карлик», и венесуэльский кризис это доказал

Несмотря на огромный экономический вес, в политическом измерении ЕС остаётся «карликом», и венесуэльский кризис, во время которого Италия блокировала признание лидера оппозиции Хуана Гуаидо, это ещё раз доказал, пишет Dagens Samhälle. Как отмечает газета, Брюссель пытается повысить политический вес ЕС, упразднив право вето членов союза по некоторым вопросам, однако далеко не всем странам эта идея пришлась по душе.

На прошлой неделе Испания стала первым европейским государством, признавшим Хуана Гуаидо и.о. президентом Венесуэлы до тех пор, пока в стране не будут проведены свободные выборы. В то же время президент Николас Мадуро отклонил ультиматум о созыве новых выборов, пишет Dagens Samhälle.



Швеция и большинство остальных стран ЕС также поддержали лидера венесуэльской оппозиции. Однако ЕС как единая держава этого не сделал. Хотя совместная декларация о признании Гуаидо уже лежала на столе в Брюсселе, а 28 министров иностранных дел ЕС собирались её утвердить, одна страна — Италия — выступила против. И тогда всё соглашение рухнуло.



С итальянским вето ЕС упустил шанс сыграть решающую роль в ситуации, когда на чаше весов оказалось будущее Венесуэлы. Упущена была возможность и стать противовесом США, России и другим странам, которые так или иначе влияют на развитие событий в этой латиноамериканской стране. «Конечно, каждая отдельно взятая страна ЕС может кричать, что ей угодно, однако они настолько малы, что их голос легко тонет в веских заявлениях мировых гигантов», — отмечает издание.



«Есть поговорка, что в глобальном смысле ЕС — это экономический гигант, но политический карлик. Прошлая неделя подтвердила это на нескольких примерах. В то же самое время, когда страны ЕС разошлись во мнениях по Венесуэле, вступил в силу крупнейший в мире торговый договор с Японией», — напоминает Dagens Samhälle.



Именно посредством торговых договоров ЕС влияет на окружающий мир. В соглашении с Японией, например, было требование следовать климатической повестке дня. Другие страны подстраиваются под регламенты ЕС — например, по защите данных и продовольственной безопасности, — чтобы иметь доступ к 500 млн богатых потребителей. При этом в мире у ЕС нет никакого серьёзного военного или дипломатического влияния.



Общая европейская внешняя политика просто рудиментарна по сравнению с другими крупными проектами вроде внутреннего рынка, торговой политики и общей валюты. Это вызвано тем, что на дипломатическом фронте Брюссель действует только в том случае, если все 28 членов ЕС хотят одного и того же.



«Ни одна страна ЕС в отдельности не может сравниться с США или Китаем. Как сказал однажды один из основателей ЕС бельгийский политик Поль-Анри Спаак: «В Европе есть два вида стран: маленькие страны и страны, которые ещё не осознали, что они маленькие», — напоминает газета.



Однако есть европейцы, которые хотят изменить эту ситуацию. Осенью председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил упразднить право вето по определённым внешнеполитическим решениям, в частности, когда ЕС критикует нарушения прав человека, когда речь идёт о санкциях в отношении государств, не принадлежащих к ЕС, и когда Брюссель принимает решение по общегражданским инициативам.



В своей речи Юнкер напомнил о нескольких случаях, когда одна или две страны блокировали решение, которое поддержало большинство. Например, в 2017 году греческое правительство наложило вето на декларацию, в которой ЕС раскритиковал Китай за преследования «критиков режима».



Дело в том, что годом ранее Китай вложил серьёзные средства в греческую инфраструктуру, и греки решили не кусать руку, которая их кормит. Таким образом в своей внешней политике ЕС никогда не бывает сильнее своего самого слабого звена.



Кроме того, Юнкер в своей речи затронул и тему «европейского суверенитета», чтобы Европа могла говорить одним голосом и ей не приходилось бы подчиняться воле других великих держав. Об этом же говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.



Предложение Еврокомиссии упразднить право вето во внешнеполитических вопросах нашло поддержку в Германии и Франции. Однако это решение должно быть одобрено всеми членами ЕС, что означает, что у каждой страны в этом случае будет право вето. Кроме того, мысль об отмене вето не нравится таким маленьким и нейтральным с военной точки зрения странам как Швеция и Ирландия.



«Венесуэльская катастрофа прошлой недели, тем не менее, пошатнула уверенность некоторых скептиков. В то же время вопрос о том, какую роль Европа будет играть во всё более тревожном мире, никуда не денется», — подводит итог Dagens Samhälle.