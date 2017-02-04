ADN: «компьютерный Путин» за штурвалом Ил-76 тушит чилийские пожары Под впечатлением от мощных лесных пожаров, охвативших Чили, местные разработчики создали игру, посвящённую борьбе с этим стихийным бедствием, сообщает ADN. В ней игроку даются на выбор два противопожарных самолёта: американский Evergreen 747 Supertanker и российский Ил. Причём пилотом последнего выступает Владимир Путин, говорится в статье. 4 февраля 2017 ADN

El Mercurio: Россия и Бразилия - самые слабые звенья БРИКС БРИКС еще рано списывать со счетов, уверен экономический эксперт Джим О’Нил. За счет Индии и Китая объединение в ближайшие годы обгонит США по объему ВВП. Но единственными слабыми звеньями являются Бразилия и Россия, которые не проводят необходимых реформ. 19 февраля 2015 El Mercurio

Голландская игра предлагает сделать из Путина гея Голландские разработчики создали игру, смысл которой состоит в том, чтобы одевать Владимира Путина в различные пестрые наряды, снабжая его при этом различной атрибутикой секс-меньшинств, сообщает El Dínamo. Создатели Putin Gay Dress Up заявляют: таким образом они выразили «смешной протест» против дискриминации геев в России и во всем мире. 14 февраля 2014 El Dínamo

Уличная оппозиция приберегла белые ленточки для инаугурации Россия по традиции отметила День Весны и Труда массовыми праздничными шествиями. В этом году к народным демонстрациям присоединились Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Активная в последнее время уличная оппозиция марш проигнорировала, передает Terra TV, но обещает устроить массовые протесты накануне инаугурации избранного президента. 3 мая 2012 Terra TV

Насилие - разменная монета в борьбе за власть в Сирии ООН вновь осудила непрекращающееся насилие в Сирии. ЛАГ выступила с предложением ввести в Сирию миротворческие войска, и даже Россия согласилась рассмотреть это предложение. Однако представитель Сирии при ООН заявил, что жертвы из числа мирного населения и служб обеспечения безопасности - разменная монета для тех, кто с помощью насилия пытается извлечь политическую выгоду. 14 февраля 2012 CNN Chile

Российские космонавты оставят свой след на Луне Глава Российского космического агентства заявил, что Россия намерена отправить человека на Луну. Почему Москва решила вернуться к этому проекту через 43 года после того, как США уже осуществили подобную миссию, пытается разобраться телеканал CNN Chile. 25 января 2012 CNN Chile

У «Единой России» есть возможность оставаться партией власти до 2024 года Потеряв часть парламентских мест, «Единая Россия» все же получила на выборах в Думу большинство. Она остается правящей партией уже более десяти лет, и причину такой долговечности видят в фигуре Владимира Путина, которого считают эталоном сильного лидера. 6 декабря 2011 CNN Chile

За резиновой женщиной в бурную реку На севере России ежегодно проводится необычное состязание «Бабл баба челендж». Сотни мужчин бросаются в воды реки Вуокса с резиновыми женщинами наперевес и устраивают заплыв. Как сообщает телеканал Terra TV, это развлечение для выносливых с каждым годом набирает популярность. 15 августа 2011 Terra TV

Абрамович восстановит любимый стадион Исинбаевой Елена Исинбаева попросила Романа Абрамовича помочь с реконструкцией стадиона в Волгограде, родном городе спортсменки. Старый крытый стадион нуждается в утеплении и замене беговых дорожек, сообщает чилийский телеканал Terra TV. 28 марта 2011 Terra TV

Из милиции в полицию с поцелуями Активисты группы «Война» решили отметить переименование милиции в полицию оригинальным способом, расцеловав стражей порядка. 4 марта 2011 CNN Chile