Чили
ADN: «компьютерный Путин» за штурвалом Ил-76 тушит чилийские пожары
Под впечатлением от мощных лесных пожаров, охвативших Чили, местные разработчики создали игру, посвящённую борьбе с этим стихийным бедствием, сообщает ADN. В ней игроку даются на выбор два противопожарных самолёта: американский Evergreen 747 Supertanker и российский Ил. Причём пилотом последнего выступает Владимир Путин, говорится в статье.
El Mercurio: Россия и Бразилия - самые слабые звенья БРИКС
БРИКС еще рано списывать со счетов, уверен экономический эксперт Джим О’Нил. За счет Индии и Китая объединение в ближайшие годы обгонит США по объему ВВП. Но единственными слабыми звеньями являются Бразилия и Россия, которые не проводят необходимых реформ.
Голландская игра предлагает сделать из Путина гея
Голландские разработчики создали игру, смысл которой состоит в том, чтобы одевать Владимира Путина в различные пестрые наряды, снабжая его при этом различной атрибутикой секс-меньшинств, сообщает El Dínamo. Создатели Putin Gay Dress Up заявляют: таким образом они выразили «смешной протест» против дискриминации геев в России и во всем мире.
Уличная оппозиция приберегла белые ленточки для инаугурации
Россия по традиции отметила День Весны и Труда массовыми праздничными шествиями. В этом году к народным демонстрациям присоединились Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Активная в последнее время уличная оппозиция марш проигнорировала, передает Terra TV, но обещает устроить массовые протесты накануне инаугурации избранного президента.
Насилие - разменная монета в борьбе за власть в Сирии
ООН вновь осудила непрекращающееся насилие в Сирии. ЛАГ выступила с предложением ввести в Сирию миротворческие войска, и даже Россия согласилась рассмотреть это предложение. Однако представитель Сирии при ООН заявил, что жертвы из числа мирного населения и служб обеспечения безопасности - разменная монета для тех, кто с помощью насилия пытается извлечь политическую выгоду.
Российские космонавты оставят свой след на Луне
Глава Российского космического агентства заявил, что Россия намерена отправить человека на Луну. Почему Москва решила вернуться к этому проекту через 43 года после того, как США уже осуществили подобную миссию, пытается разобраться телеканал CNN Chile.
У «Единой России» есть возможность оставаться партией власти до 2024 года
Потеряв часть парламентских мест, «Единая Россия» все же получила на выборах в Думу большинство. Она остается правящей партией уже более десяти лет, и причину такой долговечности видят в фигуре Владимира Путина, которого считают эталоном сильного лидера.
За резиновой женщиной в бурную реку
На севере России ежегодно проводится необычное состязание «Бабл баба челендж». Сотни мужчин бросаются в воды реки Вуокса с резиновыми женщинами наперевес и устраивают заплыв. Как сообщает телеканал Terra TV, это развлечение для выносливых с каждым годом набирает популярность.
Абрамович восстановит любимый стадион Исинбаевой
Елена Исинбаева попросила Романа Абрамовича помочь с реконструкцией стадиона в Волгограде, родном городе спортсменки. Старый крытый стадион нуждается в утеплении и замене беговых дорожек, сообщает чилийский телеканал Terra TV.
Из милиции в полицию с поцелуями
Активисты группы «Война» решили отметить переименование милиции в полицию оригинальным способом, расцеловав стражей порядка.
Россияне верят, что власти способны их защитить
Российский президент заявил, что причиной трагедии в Домодедово стали нарушения в обеспечении безопасности. Тем не менее на следующий день после теракта пассажиры аэропорта говорят о том, что они уверены в своей безопасности, так как все необходимые меры приняты.