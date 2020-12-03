La Tercera: «печальный день для астрономии» — в Пуэрто-Рико разрушился один из крупнейших в мире радиотелескоп «Аресибо»

Радиотелескоп известной благодаря целому ряду научных открытий и появлению в фильме про Джеймса Бонда обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико «незапланированно» разрушился, передаёт La Tercera. Астрономы и учёные по всему миру назвали обрушение «абсолютной катастрофой» и «печальным днём для астрономии».

Радиотелескоп в знаменитой обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-Рико, один из крупнейших в мире, разрушился из-за износа несущей конструкции, сообщает La Tercera со ссылкой на Национальный научный фонд США.

«Платформа обрушилась незапланированно», — заявил официальный представитель фонда, который финансирует обсерваторию, Роб Маргетта.

При этом в учреждении уточнили, что в результате обрушения никто не пострадал. В данный момент эксперты оценивают ущерб и потенциальную экологическую угрозу в связи с обрушением конструкции.



«С сожалением сообщаю, что платформа обсерватории «Аресибо» только что рухнула», — во вторник утром подтвердила информацию член Американского метеорологического общества Дебора Марторелл на своей страничке в Twitter, также разместив фотографии с места разрушения.

Как отмечает издание, ещё в августе 2020 года в обсерватории лопнул один из вспомогательных тросов, пробивший дыру в антенне. В начале ноября упал один из главных тросов, на котором держалась платформа обсерватории. В связи с этим дальнейшее использование телескопа было признано небезопасным, и в Национальном научном фонде США решили прекратить работу обсерватории. Наблюдения за небом прекратились 20 ноября, что потрясло множество астрономов и учёных по всему миру.

Специалисты уже успели отреагировать на новости о разрушении платформы обсерватории. Так, директор лаборатории в Университете Пуэрто-Рико в Аресибо профессор Абель Мендес, заявил, что обрушение «является абсолютной катастрофой». Несколько известных учёных также назвали событие «печальным днём для астрономии».

La Tercera напоминает, что радиотелескоп в Пуэрто-Рико проработал более полувека, и за это время с его помощью было сделано немало открытий.

Радиотелескоп начал работу в 1963 году. Уже в следующем году в обсерватории открыли, что вокруг своей оси Меркурий вращается за 59 земных дней. В 1974 году из обсерватории «Аресибо» был отправлен радиосигнал в направлении звёздного скопления М13 на расстоянии 25 тыс. световых лет от нашей планеты. В 1989 году там было сделано радарное изображение астероида (4769) Касталия.

Однако, вероятно, наибольшую известность обсерватория получила благодаря появлению в фильмах «Золотой глаз» из эпопеи про Джеймса Бонда и «Контакт», где астроном, которого играла Джоди Фостер, использовала её в поисках инопланетных сигналов.