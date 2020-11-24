GT о запуске «Чанъэ-5»: прорыв в аэрокосмической истории Китая и основа для пилотируемых полётов на Луну

Успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с возвращаемым лунным аппаратом «Чанъэ-5» говорит о зрелом потенциале комических разработок КНР, заявили Global Times китайские эксперты. Учёные рассчитывают, что проект поможет собрать новые образцы грунта Луны и заложит основу для будущих пилотируемых полётов к спутнику, а, возможно, и создания исследовательской базы.

Рано утром во вторник 24 ноября китайская ракета «Чанчжэн-5 Y5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны, пишет Global Times. На борту носителя находился аппарат «Чанъэ-5», который успешно отделился от ракеты и направился к Луне, где он должен будет собрать образцы грунта, а после вернуться на Землю.

Как отмечает издание, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, в этом году китайский авиационно-космический сектор уже провёл успешный запуск своего первого зонда для исследования Марса «Тяньвэнь-1». По мнению наблюдателей, текущая реализация проекта с «Чанъэ-5», который газета называет «одним из самых сложных и требующих больших усилий» в этой сфере, демонстрирует всё более зрелый потенциал КНР в космических разработках.

Главный редактор журнала Hangkong zhishi («Об авиации») Ван Янань рассказал Global Times, что передовые технологии, задействованные в этой миссии, могут рассматриваться как «беспилотный проект, который закладывает основу для будущих пилотируемых полётов на Луну». По словам эксперта по космосу из Пекина Пана Чжихао, анализ лунного грунта показывает, что из него можно извлечь воду и кислород, которые могут быть использованы в работе потенциальной лунной базы. Более того, как утверждает аналитик, учёные обнаружили в лунном грунте идеальный материал (гелий-3. — ИноТВ) для термоядерного синтеза, который может обеспечить человечество энергией на 10 тыс. лет вперёд.

Будущая китайская миссия «Чанъэ-6» также займётся сбором образцов лунного грунта для исследований и, как надеются разработчики, доставкой на луну международного экспериментального оборудования. «Чанъэ-7» займётся «всесторонним изучением» единственного спутника Земли, а «Чанъэ-8», по планам, исследует возможность создания международной исследовательской базы и опробует технологии 3D-печати, на которые, возможно, смогут полагаться будущие жители Луны.

«Чтобы построить исследовательскую базу на Луне, мы сначала должны понять, из чего она сделана, изучить состав грунта и геологическое строение, а затем использовать лунные ресурсы для своего освоения», — прокомментировал обозреватель Сун Чжунпин.

Как напоминает Global Times, запуск своей первой миссии на Луну «Чанъэ-1» Китай осуществил 24 октября 2007 года на собственной ракете-носителе «Чанчжэн-3A Y14». С тех пор в течение 13 лет КНР отправила в космос в общей сложности пять аппаратов серии «Чанъэ», названных в честь богини Луны, — «идеальный коэффициент успеха».

Ракета «Чанчжэн-5» длиной 57 м и взлётной массой порядка 870 т способна доставить на орбиту груз до 14 т, что прекрасно подходит для «Чанъэ-5», поскольку масса этого аппарата, одного из самых тяжёлых, которые когда-либо запускал Китай, составляет 8,2 т. По данным Китайского исследовательского института ракетной техники, в ходе 14-го пятилетнего плана на 2021—2025 годы носитель «Чанчжэн-5» будет использоваться в миссиях по созданию первой китайской космической станции.

Руководитель проекта «Чанчжэн-5» Ли Минхуа объяснил, что эта ракета — единственная из серии, которая способна доставить столь тяжёлые грузы на околоземную орбиту, чтобы затем вывести их на траекторию полёта к Луне.

Как ожидается аппарат «Чанъэ» должен будет провести два дня на Луне, собрать порядка 2 кг образцов грунта и вернуться обратно. При успехе это станет «прорывом в авиакосмической истории Китая», подчёркивает Global Times. Большую сложность представляет как взлёт с лунной поверхности, так и стыковка с орбитальным модулем, находящимся на орбите спутника, в 380 тыс. км. от Земли — такого до этого ещё никто не делал.

Источники рассказали газете, что эксперты Китайского исследовательского института ракетной техники разработали «полубаллистический» способ входа «Чанъэ-5» в земную атмосферу. Подобно тому, как запущенный особым образом камень прыгает по воде, возвращаемая капсула сначала «занырнёт» в атмосферу, а затем снова из неё выйдет, что позволит уменьшить скорость с предполагаемой второй космической до первой, и уже затем пойдёт на посадку. По словам Вана Янаня, такой способ позволит снизить риск повредить капсулу и поможет сберечь образцы.

По информации Global Times, на Луне «Чанъэ-5» приземлится в районе Океана бурь, в области, где ещё не бывали ни люди, ни другие луноходы.

Газета отмечает, что в 1970-е Советский Союз успешно осуществил три миссии, в которых возвращаемые аппараты в общей сложности доставили 330 граммов образцов лунного грунта. Как обратил внимание Пан Чжихао, столь большая разница в весе с запланированными китайскими 2 кг свидетельствует о значительном прогрессе в технологиях за прошедшие десятилетия. Эксперт объяснил, что в 70-е СССР проводил запуск непосредственно с лунной поверхности без стыковки с орбитальными модулями, поэтому груз, который мог взять с собой аппарат, был предельно ограничен. В случае «Чанъэ-5» стыковка с орбитальным модулем позволит сэкономить на запасах необходимого для взлёта топлива и взять с собой больше образцов.