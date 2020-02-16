FAZ: из-за коронавируса Китай отправляет свои банкноты в карантин

В целях борьбы с распространением коронавируса китайские банки изымают из денежного оборота использованные банкноты и помещают их в карантин, сообщает Frankfurter Allgemeine. Предварительно они подвергаются дезинфекции. Также при обслуживании клиентов финансовые учреждения должны по возможности использовать только новые купюры, предписывают власти.
В борьбе против дальнейшего распространения коронавируса китайские банки отправляют в карантин старые банкноты. Сейчас банки дезинфицирует все использованные купюры, запечатывают их и помещают в хранилище на срок от 7 до 14 дней в зависимости от интенсивности распространения заболевания в той или иной провинции, заявил замглавы китайского Центробанка Фань Ифэй. Только потом банкноты возвращаются в денежный оборот.
ФАН ИФЭЙ, замглавы китайского Центробанка:Мы приостановили финансовый обмен между провинциями, а также внутри сильно пострадавших регионов, чтобы снизить риск распространения заболевания через купюры.
Всем банкам предписано в обслуживании клиентов по возможности использовать только новые банкноты, рассказал замглавы китайского Центробанка. Впрочем, сейчас всё больше китайцев оплачивают свои покупки с помощью смартфона. По данным властей, на данный момент в Китае коронавирусом заражено более 66 000 человек.
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