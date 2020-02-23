Ouest-France: после двух смертей от коронавируса Италия вводит жёсткие меры

Второй смертельный случай от коронавируса заставил власти Италии зарыть общественные места и отменить карнавалы в Ломбардии, сообщает Ouest-France. Как отмечает издание, страна вышла на первое место по числу заболевших после того, как новый вирус подхватили 30 итальянцев, не контактировавшие с китайцами и не посещавшие Китай в последний месяц.

В субботу после сообщения о втором умершем от коронавируса в Италии власти на неделю закрыли все общественные места в десяти городах на севере страны, пишет Ouest-France.

Как рассказывает издание, в целом зарегистрировано 30 случаев заражения среди итальянцев, что выводит средиземноморское государство на первое место по числу заболевших в Европе. Как рассказал в интервью Rainews24 губернатор области Венеция Лука Дзайя, «главным вопросом» остаётся источник вируса, потому что подхватившие его никаким образом не контактировали с китайцами или вернувшимися из Китая.

Вспышка коронавируса вынудила Министерство здравоохранения Италии пойти на радикальные меры и закрыть на неделю бары, школы, церкви, стадионы, библиотеки, мэрии и магазины на севере страны, а также отменить карнавальные шествия, которые проходят в это время года. Кроме того, на вокзалах Милана и Лечче останавливают поезда, чтобы госпитализировать пассажиров с синдромами заболевания. В этих районах жителей просят оставаться дома и избегать закрытых помещений. Премьер-министр страны Джузеппе Конте тем не менее заверил итальянскую прессу, что правительство ввело максимальные меры предосторожности.

По информации французской газеты, после выявления случаев коронавируса в Ломбардии около 250 человек, находившиеся с ними в контакте, были изолированы для проведения тестов. Один из заболевших — итальянский научный сотрудник в компании Unilever, который сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Коронавирус обнаружили у его беременной жены, друга и трёх завсегдатаев бара его отца. Все сотрудники компании Unilever также проходят тесты. Пока санитарные службы не смогли найти человека, который привёз вирус в Италию, но предполагают, что это мог быть итальянец вернувшийся из Китая в январе и ужинавший несколько раз с заболевшим.

Первые случаи коронавируса в Италии были выявлены в Риме, отмечает Ouest-France. Все больные заразились за пределами страны: состояние двух китайских туристов значительно улучшилось в последние дни, а ещё один заболевший итальянец был на лайнере Diamond Princess в Японии. Кроме него в субботу утром на родину вернулось ещё 30 итальянцев, которых поместили на карантин.