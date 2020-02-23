Ouest-France: после двух смертей от коронавируса Италия вводит жёсткие меры
В субботу после сообщения о втором умершем от коронавируса в Италии власти на неделю закрыли все общественные места в десяти городах на севере страны, пишет Ouest-France.
В субботу после сообщения о втором умершем от коронавируса в Италии власти на неделю закрыли все общественные места в десяти городах на севере страны, пишет Ouest-France.
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Сотрудники Госдепа приняли решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess в Японии здоровых американцев вместе с заражёнными коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало его гнев, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в китайской провинции Хубэй возросло до 2346, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о значительном улучшении гуманитарной ситуации в САР после открытия трассы Дамаск — Алеппо.
Италия в настоящее время не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и считает это драконовской мерой, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил шансы российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина превзойти его рекорд по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общее число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 превысило 70, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой прибыл в расположение сборной России по баскетболу для участия в матче отбора на чемпионат Европы 2021 года с Северной Македонией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о спортивных увлечениях российского лидера Владимира Путина.
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
«Монако» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 26-го тура французской Лиги 1.
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в САР за сутки было зафиксировано 25 обстрелов.
В Херсонской области Украины произошёл взрыв на автомобильной заправочной станции.
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг ряда исторических показателей, забросив 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил неудачное выступление Светланы Мироновой на чемпионате мира в Антерсельве.
«Лейпциг» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал своей ошибкой проведение сбора в немецком Обертиллиахе в конце декабря.
Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Калмыкии.
«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.
«Валенсия» потерпела разгромное поражение от «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Примеры.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын согласился, что Кристине Резцовой стоило выступить хотя бы в одной гонке на чемпионате мира в Антерсельве.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что его подопечным стоило пропустить этап Кубка мира ради лучшей подготовки к чемпионату мира в Антерсельве.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил повреждение в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе команды в Турции.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 1402 человек.
Туринский «Ювентус» одержал победу над ферраским клубом СПАЛ в матче 25-го тура итальянской Серии А.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал неудачную стрельбу своих подопечных на чемпионате мира в Антерсельве.
Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение о подозрениях в адрес его личного тренера Александра Касперовича в нарушении антидопинговых правил.
Губернатор иранской провинции Маркази Али Агазаде сообщил о гибели ещё одного человека из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение об обыске, прошедшем в его номере во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил свою голевую серию в матчах итальянской Серии А.