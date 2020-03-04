DM: юмор на фоне коронавируса — австралийцы высмеяли панические закупки туалетной бумаги
Социальные сети заполонили мемы, высмеивающие массовую закупку туалетной бумаги австралийцами в связи с опасениями перед распространением коронавируса в стране, пишет Daily Mail.
My favourite from today...#toiletpaper pic.twitter.com/tKWoFjVMPH— Johanna Tomlinson (@JTomlinsonAG) March 4, 2020
Finding a great use for the #toiletpaper i panic bought!— Aaron (@TempusAestus) March 3, 2020
Aaron- 1
Coronavirus- 0#COVID19 #panicbuy pic.twitter.com/gWDeEq4avZ
Australia be like... #toiletpaper pic.twitter.com/ljvIbgVces— Boom Radio - Not Just Noise! (@boomradioau) March 3, 2020
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