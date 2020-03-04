Daily Mail Оригинал

DM: юмор на фоне коронавируса — австралийцы высмеяли панические закупки туалетной бумаги

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, австралийцы стали активно скупать товары первой необходимости, в том числе туалетную бумагу, сообщает Daily Mail. В социальных сетях фотографии пустых полок магазинов и запасов туалетной бумаги превратились в мем с хэштегом #toiletpaper.
DM: юмор на фоне коронавируса — австралийцы высмеяли панические закупки туалетной бумаги
Twitter

Социальные сети заполонили мемы, высмеивающие массовую закупку туалетной бумаги австралийцами в связи с опасениями перед распространением коронавируса в стране, пишет Daily Mail.

Несмотря на то что из 10 тыс. человек, прошедших тестирование на наличие заболевания, вирус был выявлен лишь у 41, жители Австралии из-за опасений начала эпидемии стали активно скупать товары первой необходимости. Одной из самых скупаемых оказалась туалетная бумага, от которой австралийцы стремительно очистили прилавки магазинов.
 
В связи с опасениями относительно перебоев в снабжении туалетной бумагой, несмотря на её массовое производство в Австралии, крупнейшая в стране сеть продовольственных магазинов Woolworths Group ограничила её продажу. Теперь покупатели могут приобрести не более четырёх упаковок в одни руки.
 
В интернете всё чаще стали появляться фотографии пустых полок магазинов, а в Twitter быстро набирает популярность хэштег #toiletpaper.
 
В частности, в социальных сетях появились изображения людей, обмотанных туалетной бумагой, с подписью: «Как австралийцы защищаются от коронавируса».
 
 
Пользователи также шутили, что любой, у кого есть собственный запас туалетной бумаги, «готов к чрезвычайным ситуациям» и «пытается остановить коронавирус».
 
«Нашёл отличное применение туалетной бумаге, которую я в панике купил! Аарон — 1. Коронавирус — 0».
 
 
 
При этом премьер-министр Скотт Моррисон страны призвал граждан вести привычный образ жизни. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Mail Великобритания Европа
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