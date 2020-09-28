Times: улетят и не вернутся — США собрались наказать Эрдогана переносом своей авиабазы на Крит

Вашингтон, по всей видимости, всерьёз вознамерился перенести свои военные средства, размещающиеся сейчас на авиабазе Инджирлик в Турции, на греческий остров Крит — именно этот вопрос будет обсуждать госсекретарь США Майк Помпео, который завтра отправится в Грецию, пишет The Times. Как подчёркивается в материале издания, такой шаг должен будет стать «наказанием» для лидера Турции Реджепа Эрдогана, поведение которого в отношении союзников по НАТО уже давно раздражает американцев.

Глава Госдепа США Майк Помпео во время своего официального визита в Грецию на этой неделе рассмотрит предложения о переносе «ключевых военных средств» с авиабазы Инджирлик в Турции на остров Крит в рамках новой политики Вашингтона по наращиванию своего военного присутствия в восточных районах Средиземноморья, сообщает британская The Times.

По данным газеты, визит Помпео в Грецию многие восприняли как «знак того, что чаша терпения Вашингтона по поводу поведения турецкого президента Реджепа Эрдогана скоро переполнится». Как напоминает обозреватель The Times, Эрдоган в последнее время стал пускаться в «антизападную риторику», а кроме того, в прошлом году принял решение о закупке российских комплексов ПВО несмотря на резкие возражения со стороны США и других союзников по НАТО.

Как заявил в интервью The Times греческий военный эксперт Атанасиос Другос, сможет ли Вашингтон перебросить с авиабазы Инджирлик вообще все свои средства, включая ядерные вооружения, пока не ясно. «Вместе с тем, сам факт того, что Помпео приедет в Грецию, чтобы подчеркнуть посыл о том, что США активно ищут альтернативные варианты, — это головная боль для Эрдогана», — подчеркнул аналитик.

Авиабаза Инджирлик, созданная в самый разгар холодной войны неподалёку от турецко-сирийской границы, уже давно играет ключевую роль для американских интересов на Ближнем Востоке, отмечает обозреватель The Times. В частности, в последнее время она использовалась для проведения коалицией под руководством Вашингтона авиаударов по объектам «Исламского государства»* в Ираке и Сирии. Между тем, в этом месяце глава подкомитета сената США по европейским делам Рон Джонсон заявил, что США рассматривают для размещения своих средств альтернативную локацию — военно-морскую базу в бухте Суда на северо-западе Крита, куда и отправится завтра Помпео, подчёркивает журналист.

По данным The Times, предстоящая поездка станет для главы Госдепа уже вторым визитом в регион за две недели. «Интересы США и их присутствие в регионе и так имеют огромное значение, — прокомментировал ситуацию Другос. — Но столь же важен и момент, выбранный Помпео для своих визитов, учитывая всё более отчётливые планы России и Китая по наращиванию своего влияния на востоке Средиземноморья, а также успехи Турции в Ливии и её незаконные работы по добыче ресурсов в регионе. База американских ВМС в бухте Суда теперь получит значительно более серьёзную и стратегически важную роль».

Как отмечается в материале The Times, отношения между Грецией и Турцией, которые, «являясь союзниками по НАТО, уже много веков враждуют между собой», резко обострились в последние недели после того, как Анкара отправила исследовательское судно для разведки запасов нефти и газа неподалёку от Крита. В кризис вмешался Помпео, в результате чего Турция вернула судно домой, а Греция дала согласие начать в октябре «пробные» переговоры с турецкой стороной.

Хотя подробной информации о предстоящих переговорах пока не разглашалось, Афины уже успели заявить, что собираются обсуждать исключительно морские разногласия, тогда как Турция желает затронуть и другие темы, говорится в статье британской газеты. «Шансы на какой-то прорыв на этих переговорах, похоже, будут мизерными. Но пока хотя бы снизилась напряжённость», — заявил господин Другос.

По информации The Times, господин Помпео в рамках своего визита также посетит город Салоники для подписания двусторонних соглашений с компаниями в секторе энергетики, собирающимися развивать на Балканах инфраструктурные проекты.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.