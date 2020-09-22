Бывший британский министр: сейчас Турция — это самая серьёзная угроза для Европы

На настоящий момент Турция — это самая большая угроза для Европы, и «грекам нужна наша помощь», пишет в своей статье для The Independent бывший британский министр по европейским делам Денис Макшейн.

Анкара, по его словам, угрожает не только территории Евросоюза, но и почти всему, что Европа считает своими ценностями.

Выступая на прошлой неделе в Афинах, экс-президент Франции Франсуа Олланд выразил обеспокоенность по поводу Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который в дипломатических кругах известен как Султан, по его словам, представляет угрозу для Европы.

Как отметил Олланд, Эрдоган привёл Турцию к экономическому краху, и теперь ему приходится бить в националистический набат, призывая восстановить славу Османской империи, чтобы таким образом отвлечь внимание населения от растущих экономических проблем.

Бывший президент Франции также выступил с рядом обвинений в адрес Анкары. Среди прочего, он обвинил Турцию в закупке российских вооружений в нарушение её обязательств в рамках НАТО, в продвижении ислама в Европе, в авантюристском поведении в Сирии, а также в грубейшем вмешательстве в дела европейских стран, в том числе Франции и Германии.

Выступление Олланда стало, как пишет автор, «музыкой для ушей греческих министров».

Греция и Кипр до сих пор пытаются заручиться дополнительной поддержкой от ЕС. Великобритания, с её протурецким премьер-министром Борисом Джонсоном, больше не является игроком, к разочарованию британских эллинофилов, сетует Макшейн.

Но основная проблема для Греции — отказ Германии занять чёткую позицию. Выступая после Олланда, бывший лидер Социал-демократической партии Германии и экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль занял совершенно иную позицию. Он настаивает на том, что если Турция попадёт под санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 или же её вынудят покинуть НАТО, то она быстро станет ядерной державой.

Он также добавил, что если ЕС проявит солидарность с Грецией и примет какие-либо меры против Эрдогана, то Европе придётся построить новые стены на всех своих границах, включая внутренние, например, в Венгрии, поскольку турецкий лидер отправит в Евросоюз миллион — а может, и больше — беженцев.

По мнению Габриэля, главная проблема состоит в том, что США не готовы ввести санкции против Анкары. Как он указал, ответом на происходящее должно стать «стратегическое терпение».

Габриэль с сарказмом отметил: «Если внешняя политика ЕС теперь вегетарианская, то внешняя политика Германии веганская».

Подтверждением этой якобы тупиковой для Германии и ЕС ситуации в целом стало недавнее заявление Даниелы Шварцер, директора Немецкого совета по иностранным делам и советницы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Она отметила, что предложения о введении санкций против Турции «сложны в ряде аспектов: должны ли они вводиться, и если да, то в какой степени и на каких условиях; и при каких условиях они должны быть отменены?»

При этом она добавила: «Мы ещё не дошли до момента для широких и глубоких санкций».

«Это то самое внешнеполитическое веганство Берлина и Брюсселя, которое высмеивал Зигмар Габриэль, — убеждён Макшейн. — Для многих столиц ЕС спор между Грецией и Турцией сложен, загадочен и во всех смыслах затерян в тумане истории».

Во вторник между канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Евросовета Шарлем Мишелем и Эрдоганом пройдут переговоры по Zoom, главной темой которых будет Греция.

«Позволят ли внешнеполитические вегетарианцы и веганы ЕС плотоядному Эрдогану заполучить кусочек Эгейского моря?» — задаётся вопросом Денис Макшейн в завершение статьи для The Independent.