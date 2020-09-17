Greek Reporter: CNN обвинил президента Греции в «провоцировании» Турции

CNN выпустил материал с «вводящим в заблуждение» заголовком. В нём утверждалось, что недавний визит греческого лидера на остров Кастелоризон «спровоцировал» Анкару. После недовольства в социальных сетях телеканалу пришлось изменять название материала, передаёт Greek Reporter.

Не так давно президент Греции Катерина Сакелларопулу побывала на острове Кастелоризон, чтобы отпраздновать 77-летие его освобождения от нацистов. CNN выпустил статью по этому поводу с «вводящим в заблуждение» заголовком: «Греческий президент спровоцировала Турцию визитом на крошечный остров в центре Восточно-Средиземноморского спора», пишет Greek Reporter.

По словам издания, социальные сети, особенно Twitter, взорвались от возмущения шокированных читателей. Они сочли невероятным, что визит президента, посещающего собственную территорию, может быть назван провокацией, а не естественной частью её обязанностей.

После того как тысячи людей заговорили о «неадекватном» заголовке, CNN изменила его. После этого он стал звучать следующим образом: «Президент Греции посетила крошечный остров в центре Восточно-Средиземноморского спора, разозлив Турцию».

Кастелоризон встал между Анкарой и Афинами после того, как Турция принялась разведывать на наличие энергоносителей греческие воды. За последние полтора месяца турецкие исследовательские суда в сопровождении военных кораблей «посягали» на морские границы Греции, утверждает издание.

По мнению Анкары, некоторые острова, которые физически ближе к Турции, чем к Афинам, должны принадлежать ей. Даже несмотря на то, что они находятся под контролем Греции и там проживают её граждане. Более того, турецкие власти открыто предлагают оккупировать эти спорные территории, в том числе Кастелоризон.

В основе давнего спора о морских границах Греции и Турции лежат территориальные проблемы. Поскольку греческие острова занимают большую часть восточной части Средиземного моря, Афины контролируют прилегающие воды, что Анкара считает несправедливым, поясняет Greek Reporter.