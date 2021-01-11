Independent: Папа Римский сделает прививку от коронавируса

На этой неделе после начала вакцинации от COVID-19 в Ватикане Папа Римский Франциск сделает прививку от коронавируса, пишет The Independent. Как отметил понтифик, все должны согласиться на вакцинацию «с этической точки зрения», чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем других людей.
Папа Римский Франциск заявил, что в ближайшие дни привьётся от COVID-19, передаёт The Independent.
Как отметил глава Римско-католической церкви, на этой неделе в Ватикане начинается массовая вакцинация, и он уже записался.
По словам 84-летнего понтифика, «с этической точки зрения» все должны сделать прививку от коронавируса, так как те, кто отказывается от вакцинации, подвергают опасности не только своё здоровье, но и здоровье окружающих. Отказ от программы папа Франциск назвал «самоубийственным отрицанием».
После вакцинации двумя дозами понтифик сможет возобновить свою международную деятельность. Так, на начало марта у него уже запланирована поездка в Ирак, которая для папы Франциска станет первой поездкой за пределы Ватикана с момента начала пандемии.
Как напоминает The Independent, на протяжении нескольких месяцев Папа Римский появлялся на встречах без маски, что вызвало опасения относительно состояния здоровья понтифика. Хотя отсутствие маски противоречит протоколам безопасности Ватикана, там не назвали причину, по которой священнослужитель не использует защитные средства.
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