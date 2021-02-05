CNN: смесь футбола с пинг-понгом набирает популярность и претендует на звание олимпийского вида спорта
В мире зарождается новый вид спорта, который завоёвывает огромную популярность в том числе и в США. Текбол — это нечто среднее между футболом и настольным теннисом. По правилам игры, бить по мячу можно любыми частями тела, кроме рук. Её цель — набирать очки и перебрасывать мяч таким образом, чтобы он не касался земли, пишет CNN.
Более того, эта дисциплина стала настолько популярной, что теперь она претендует на то, чтобы стать олимпийским видом спорта к 2028 году.
Первый в мире женский клуб, посвящённый этой игре, под названием BellaTeq работает над тем, чтобы текбол достиг этой цели, а спортом заинтересовалось больше женщин как в США, так и по всему миру.
У этой игры, которая зародилась в Венгрии в 2014 году, есть свои национальные федерации по всему миру, а по этому спорту до его полноценного появления в США прошло три Кубка мира. В США же в 2021 году по этой дисциплине должно пройти в общей сложности 52 турнира.
BellaTeq был основан в прошлом году в Лос-Анджелесе Кэролин Греко, Маргарет Осмундсон и Нэнси Авесян. Последние играли вместе и против мужчин в одиночных и парных матчах.
«Мы хотим, чтобы в Соединённые Штаты действительно пришла волна новой эры спорта, — отметила Осмундсон. — Эта дисциплина развивается, растёт и распространяется, как лесной пожар».
Олимпийские амбиции текбола дают энтузиастам этого вида спорта уникальную возможность поучаствовать в этом начинании, а также самим поставить перед собой цель выступить на Олимпийских играх.
Площадка для текбола — это изогнутый стол для пинг-понга, а играют в него чем-то вроде футбольного мяча, только немного легче. Для того, чтобы ловко управляться с ним нужна скорее техника, чем физическая сила, что уравнивает шансы между мужчинами и женщинами.
«Это удивительный вид спорта для всех, кто занимается футболом или переходит в другую дисциплину, — подытожила Нэнси Авесян. — Мы надеемся, что сможем привлечь больше женщин, чтобы соревноваться с мужчинами».
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